Cristian Molonia, nuotatore della Ssd UniMe, convocato in Nazionale

Per il classe 2009 un'altra prestigiosa chiamata in azzurro che lo vedrà impegnato in Coppa Comen dal 2 al 6 ottobre a Larnaka

MESSINA – La Ssd UniMe si gode la convocazione in Nazionale di Cristian Molonia. Nuotatore classe 2009, categoria Ragazzi, specializzato nel nuoto di fondo è stato selezionato da Roberto Marinelli per fare parte della squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Comen. La competizione giovanile ed europea si svolgerà a Larnaka (Cipro) dal 2 al 6 ottobre, Molonia sarà schierato certamente nella gara individuale per la sua categoria provando a tenere alto il nome dell’Italia. Dopo un infortunio alla fine della passata stagione Cristian Molonia è tornato in vasca e in mare più forte di prima. Tante soddisfazioni in Sicilia e le qualificazioni ai campionati nazionali in vasca, ottime prove di fondo con le gare in acque libere del circuito Sicilia Openwater, Trofeo delle Regioni e campionati nazionali di Piombino.