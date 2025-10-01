 Cristian Molonia, nuotatore della Ssd UniMe, convocato in Nazionale

Cristian Molonia, nuotatore della Ssd UniMe, convocato in Nazionale

Simone Milioti

Cristian Molonia, nuotatore della Ssd UniMe, convocato in Nazionale

Tag:

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 15:30

Per il classe 2009 un'altra prestigiosa chiamata in azzurro che lo vedrà impegnato in Coppa Comen dal 2 al 6 ottobre a Larnaka

MESSINA – La Ssd UniMe si gode la convocazione in Nazionale di Cristian Molonia. Nuotatore classe 2009, categoria Ragazzi, specializzato nel nuoto di fondo è stato selezionato da Roberto Marinelli per fare parte della squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Comen. La competizione giovanile ed europea si svolgerà a Larnaka (Cipro) dal 2 al 6 ottobre, Molonia sarà schierato certamente nella gara individuale per la sua categoria provando a tenere alto il nome dell’Italia. Dopo un infortunio alla fine della passata stagione Cristian Molonia è tornato in vasca e in mare più forte di prima. Tante soddisfazioni in Sicilia e le qualificazioni ai campionati nazionali in vasca, ottime prove di fondo con le gare in acque libere del circuito Sicilia Openwater, Trofeo delle Regioni e campionati nazionali di Piombino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Agrigentino sott’acqua, 38enne dispersa nel giorno del ricordo dell’alluvione di Giampilieri
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED