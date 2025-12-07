 Le giocatrici del Volley Milazzo in ospedale per intossicazione da monossido

Le giocatrici del Volley Milazzo in ospedale per intossicazione da monossido

Marco Olivieri

domenica 07 Dicembre 2025 - 08:35

Le atlete si sono sentite male al palazzetto di Zafferana Etnea. Da qui l'intervento di 118 e vigili del fuoco

Le atlete della Volley Milazzo in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. A raccontare la vicenda la stessa società: “Questa volta non possiamo stare zitti e non possiamo non agire. Durante la gara Zafferana Volley – Asd Volley 96, al terzo set, sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a nostro favore, è successo qualcosa di gravissimo. Una nostra atleta ha accusato un malore ed è svenuta. Per fortuna dopo un po’ ha ripreso conoscenza. Subito dopo, un’altra nostra giocatrice si è accasciata lamentando giramenti di testa e difficoltà respiratorie. Pochi minuti e tutte le altre ragazze hanno iniziato a manifestare forti mal di testa e problemi a respirare. All’arrivo del 118, dopo aver visitato l’intera squadra, la dottoressa – insospettita da un odore anomalo – ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I vigili, effettuati i rilievi, hanno riscontrato presenza di monossido di carbonio all’interno della palestra e hanno ordinato il trasferimento immediato in ospedale di tutte le atlete. Le nostre ragazze sono ora in ospedale”.

“Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo è inaccettabile”

Le pallavoliste sono state trasportate dal palazzetto di Zafferana Etnea al “Cannizzaro” di Catania. Continua la società sportiva: “Il monossido di carbonio è un gas letale e silenzioso. Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo, per noi, è inaccettabile. Non possiamo fare silenzio. Non possiamo non agire. Lo dobbiamo alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi ogni giorno entra in quella palestra”.

