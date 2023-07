Criticità alla viabilità, costituito il comitato dei sindaci del tirreno

Si è costituito il comitato permanente attivato per risolvere i problemi alla viabilità nel tirreno. Ne fanno parte Rometta, Villafranca e Saponara

ROMETTA – Dopo l’incontro dei giorni scorsi, tenutosi nel romettese alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Villafranca Tirrena e Saponara, si costituisce il comitato permanente nato con lo scopo di affrontare le problematiche alla viabilità del territorio.

Si attende l’insediamento e l’inizio dei lavori, con l’avvio delle prime azioni da parte del comitato. Intanto sono stati annunciati i nomi dei componenti: per Rometta il sindaco Nicola Merlino, il presidente del consiglio comunale Franco Rizzo, il consigliere di maggioranza Alessandro Nava e la consigliera di minoranza Maria Catanzaro e in rappresentanza delle associazioni o sindacati, il segretario provinciale della UIL trasporti Michele Barresi.; per Saponara il sindaco Giuseppe Merlino, il presidente del consiglio Mary Spidalieri, il consigliere di maggioranza Giusy Battaglia e il consigliere di minoranza Nicola Bertino; e, in rappresentanza delle associazioni, Dario Giacoppo, consigliere regionale dell’U. Di. Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori); Per il Comune di Villafranca Tirrena il sindaco Giuseppe Cavallaro, il presidente del consiglio Riccardo Ramuglia, il consigliere di maggioranza Giuseppe Amendola e il consigliere di minoranza Fabrizio D’Andrea e, in rappresentanza di associazioni e sindacati Antonino La Rosa, dell’associazione I Cittadini.

Tra le tematiche che saranno trattate, soprattutto i problemi sulla Messina – Palermo con particolare attenzione al tratto Milazzo – Messina.