Crociere, scatta il piano per i bus turistici: il parcheggio Cavalcavia diventa area di stoccaggio

Delibera del commissario Mattei per evitare il caos in centro: taxi sulla sede del tram e nuovi orari per i mezzi escursionistici

MESSINA – L’imminente apertura dei cantieri per il nuovo Terminal Crociere nell’area portuale potrebbe condizionare il traffico cittadino. Per evitarlo, il commissario Piero Mattei ha firmato una delibera che trasforma temporaneamente il parcheggio d’interscambio del Cavalcavia nell’area di sosta per i bus turistici legati alle crociere.

Il provvedimento nasce da una richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: i lavori nel sedime portuale ridurranno drasticamente gli spazi per la sosta di bus, taxi e noleggio. Senza un’area alternativa, il rischio concreto era il congestionamento di via La Farina e delle arterie limitrofe durante lo sbarco dei crocieristi.

Nuovi orari e funzioni per il parcheggio “Cavalcavia”

La nuova organizzazione, che partirà lunedì 27 aprile in contemporanea all’avvio dei lavori del terminal crociere, prevede una gestione flessibile del parcheggio situato sopra i binari della stazione. Per una fase sperimentale di sei mesi (prorogabile a dodici), l’area sarà così suddivisa: dalle 6:30 alle 11 la zona destinata agli autobus sarà riservata esclusivamente ai mezzi utilizzati per i servizi escursionistici del turismo crocieristico, mentre nei restanti orari il parcheggio tornerà alla sua funzione primaria, cioè la sosta degli autobus turistici che servono l’area pedonale di Piazza Duomo. Restano invariati gli stalli per le auto nell’area ovest, regolamentati a pagamento (H24) e delimitati dal cordolo.

Taxi sulla sede del tram e percorsi alternativi

La delibera introduce una novità rilevante anche per il servizio taxi. Per liberare via Vittorio Emanuele II, le auto bianche potranno utilizzare la sede tranviaria (attualmente ferma per i lavori di riqualificazione) con l’istituzione di un senso unico di marcia.

Inoltre l’Atm e il Servizio Mobilità Urbana studieranno un percorso alternativo per i bus che, dal parcheggio Cavalcavia, dovranno raggiungere il porto. L’ipotesi al vaglio è l’utilizzo della linea tranviaria lungo via Tommaso Cannizzaro (dall’incrocio con via La Farina fino a quello con viale San Martino basso) per evitare l’imbuto di Piazza della Repubblica.

Mandato ad Atm per segnaletica e costi

L’Azienda Trasporti Messina dovrà ora provvedere alla modifica della segnaletica verticale e alla stipula di un Protocollo d’Intesa con l’Autorità Portuale. Ad Atm è stato anche chiesto di stimare analiticamente i costi di manutenzione ordinaria del parcheggio derivanti dall’uso intensivo dei bus crocieristici, al fine di definire gli oneri a carico del sistema portuale.