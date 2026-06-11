Messina. Cambiare il medico di base ora è immediato, l’Asp lancia il servizio digitale

Interamente sviluppato internamente a costo zero

L’Asp Messina presenta “Cambio Medico”, il nuovo servizio digitale, sviluppato internamente dall’Unità Controllo di gestione e Servizi Statistici e Informativi, che permette ai cittadini di cambiare il proprio medico di base (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) online, accedendo con la propria identità digitale Spid o Cie, senza doversi recare agli sportelli.

La Direzione Strategica dell’Asp Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, afferma che “dopo aver seguito la questione e ascoltato i disagi di parecchi utenti, abbiamo verificato direttamente i problemi e, avendo compreso che non sarebbe stato possibile risolverli con i vecchi metodi, abbiamo coinvolto gli informatici dell’Asp che, dopo diversi controlli e verifiche, hanno approntato la soluzione: cambiare il medico di base ora è immediato”.

Con “Cambio Medico” l’utente, dal proprio computer o smartphone, può visualizzare l’elenco dei medici disponibili, fare la scelta e ottenere la conferma del cambio in pochi minuti. Il sistema è stato progettato per essere semplice, intuitivo e sicuro, con un controllo automatico dei requisiti e un esito in tempo reale nella quasi totalità dei casi, riducendo drasticamente tempi di attesa e disagi per i cittadini. Il servizio digitale è stato realizzato interamente con risorse interne, senza costi aggiuntivi per l’Azienda, in un’ottica di innovazione, efficienza amministrativa e maggiore vicinanza ai bisogni dell’utenza del territorio di Messina e provincia.

Fino a ieri cambiare il medico di famiglia poteva richiedere settimane: presenza fisica, code agli sportelli, moduli cartacei e lunghe attese. Ora l’operazione è immediata nel 99% dei casi: si completa in pochi minuti, da casa, 24 ore su 24, con esito in tempo reale.

Il cuore del servizio è la semplicità unita all’affidabilità. Il cittadino sceglie il nuovo medico cercandolo per nome o cognome, oppure consultando la mappa dei medici del proprio ambito territoriale con i posti disponibili. Il cambio viene registrato direttamente sui sistemi sanitari (NAR2), con anteprima e conferma, e una verifica automatica della coerenza tra il sistema regionale (NAR2) e il Sistema TS (Sogei/MEF). Il portale consente anche di verificare e aggiornare residenza e domicilio, di gestire la famiglia (un genitore o capofamiglia può gestire il medico dei figli minori e dei familiari tramite deleghe verificate), e include deroga territoriale (domicilio sanitario temporaneo), revoca del medico e ricongiungimento familiare.

Cambio Medico è stato realizzato internamente, a costo zero, dagli sviluppatori della Ricerca e Sviluppo dell’ASP di Messina in seno alla Unità Controllo di gestione e Servizi Statistici e Informativi, senza fornitori esterni e senza licenze. Il servizio è conforme Agid.

La sicurezza è al centro: accesso con identità digitale SPID/CIE, comunicazioni cifrate (HTTPS/HSTS), token sanitari custoditi lato server e mai esposti, protezioni anti-abuso (CSRF, rate-limiting, OTP per validare i recapiti, CSP) e audit log immutabile che traccia ogni operazione. L’accesso degli operatori è limitato al proprio distretto e sempre tracciato.

Sul fronte privacy, la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è implementata nativamente, senza terze parti: registro consensi append-only, pieno esercizio dei diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione), export dei dati e oblio/anonimizzazione. Solo cookie tecnici, quindi nessun banner cookie, e un Dpo designato.

Notifiche via email e Sms, avvisi in-app e chat con l’operatore accompagnano il cittadino lungo tutto il percorso; al termine di ogni cambio è previsto un sondaggio di soddisfazione. Per il personale Asp è disponibile una console operatore con coda, verifica e interventi guidati.