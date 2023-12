Crocierismo. “La Belle de l’Adriatique” a Milazzo per tutto dicembre

La nave da crociera “La Belle de l’Adriatique” ha già fatto tappa a Milazzo e, per tutto dicembre, continuerà ad approdare nel mamertino

MILAZZO – La città del Capo sempre più meta di navi da crociera. Lo scorso 7 dicembre, tra gli sguardi incuriositi, è arrivata nel porto di Milazzo “La Belle de l’Adriatique” con i suoi 120 passeggeri, a cui si aggiunge l’equipaggio formato da 50 unità.

La nave da crociera della compagnia francese Croisimere, lunga 115 metri per una stazza lorda di 3000 tonnellate, tornerà a Milazzo tutti i giovedì del mese di dicembre e sarà assistita dall’agenzia marittima milazzese “Paolo Laquidara Srl”. I turisti avranno modo di scoprire le peculiarità del territorio, con visite guidate al Castello di Milazzo, passeggiate al centro cittadino ed escursioni al Tindari.

L’evento è stato accolto con entusiasmo dal Comune che commenta: «Piccoli assaggi di crocierismo, per una città che merita un’affluenza sicuramente più massiccia in ambito turistico e, perché no, croceristico. Le premesse ci sono tutte anche perché, nei giorni scorsi, altri rappresentanti di armatori, assieme ai dirigenti dell’Autorità portuale, hanno effettuato dei sopralluoghi all’interno del castello della città del Capo».