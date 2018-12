Roccalumera. Fiamme nel garage di un'abitazione, rogo domato dai carabinieri

ROCCALUMERA – Era andato a scuola a prendere il figlio, al ritorno ha visto che il garage nel seminterrato della sua abitazione era in fiamme, che si erano propagate probabilmente proprio dal mezzo a due ruote. L’incendio è divampato intorno alle 13,30 in un edificio alla periferia sud di Roccalumera. L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo sono giunti i carabinieri della locale stazione i quali si sono prodigati per raggiungere gli appartamenti al primo piano dello stabile, già avvolti dal fumo. I militari hanno spento le fiamme grazie all’aiuto del proprietario e con un estintore. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno completato l’operazione. Sono al vaglio le cause del rogo.