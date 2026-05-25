Ct Vela Messina campione in Serie C, stop per le ragazze in casa

La formazione maschile si aggiudica la final four regionale e affronterà lo spareggio per la promozione in B2. Le ragazze cadono nella quinta giornata contro il Tc Milano Bonacossa

La squadra capitanata e ben guidata dal maestro Antonio Famà, con il valido supporto professionale e morale del preparatore fisico Peppe Germanà, composta solo da atleti del nostro vivaio, ha sconfitto nell’ultimo incontro del quadrangolare, tenuto sui campi del Montekatira di Catania, il Tc Fiumefreddo per 4 a 2. Adesso i velini della seconda squadra maschile proveranno a raggiungere la promozione in B2, sfuggita anche lo scorso anno allo spareggio nazionale Grande soddisfazione per il presidente Tato Spatari, congiuntamente al direttivo, e per il direttore sportivo Umberto Weigert che molto hanno puntato in prospettiva su questa squadra. Nella stessa domenica anche un risultato negativo per il circolo di viale della Libertà che dopo due vittorie consecutive, con la prima squadre femminile, esce sconfitto dal match casalingo con il Tc Bonacossa Milano per 4 a 0, valevole per la quinta giornata del campionato di B1.

Ct Vela Messina – Tc Fiumefreddo 4-2

Varsalona vs Cazacu 4/6 2/6

Bombara vs Barriero 75 46 63

Caratozzolo vs Di Prima 60 46 62

Gargano vs Le Mura 60 60

Varsa/ Bombara vs Di prima/Le Mura 62 62

Egitto/ Gargano vs Cazacu Barriero 36 67(2)

Sconfitta la formazione femminile in B1

Non inganni il punteggio finale, perché la partita, nel suo complesso, è stata molto combattuta, con i singolari che sono stati giocati punto a punto e soltanto i dettagli, delle più esperte giocatrici milanesi, hanno fatto la differenza. Oltre due ore sono servite ad Alberta Brianti per avere la meglio su Federica Prati che, dopo aver perso il primo set per 6-3, aveva riequilibrato le sorti del match, giocando un’ottima seconda partita, vinta 6-2, per poi cedere alla distanza. Con un duplice 6-4, e molto sofferte, le affermazioni delle ospiti Elza Tomase e Beatrice Stagno che si sono imposte rispettivamente contro Noemi La Cagnina e Fabrizia Cambria. A risultato acquisito, le lombarde hanno conquistato anche il doppio con la coppia formata da Tomase e Stagno che ha sconfitto, con il punteggio di 6-3, 6-0, il duo La Cagnina-Fabrizia Cambria.

Nel prossimo turno, le peloritane saranno di scena a Firenze per provare a ottenere punti pensanti in ottica salvezza diretta. Sarà l’ultima partita del Ct Vela che riposerà nella settima giornata. “Complimenti alle ragazze per quello che hanno fatto sino ad oggi – ha detto il maestro Gino Visalli, capitano del Ct Vela -. Anche contro il Tc Milano Bonacossa abbiamo proposto una prestazione di altissimo livello, lottando punto a punto, specialmente nei tre singolari. Adesso andremo a Firenze per conquistare la salvezza diretta, obiettivo non preventivabile ad inizio stagione. Ma adesso ci crediamo”.

Ct Vela Messina – Tc Milano Bonacossa 0-4

Prati vs Brianti 3-6, 6-2, 2-6

La Cagnina vs Tomase 4-6, 4-6

F. Cambria vs Stagno 4-6, 4-6

La Cagnina-F. Cambria vs Tomase-Stagno 3-6, 0-6

I risultati della quinta gioranta: Ct Vela-Tc Milano Bonacossa 0-4; Torres-At Verona 4-0; Ct Firenze-Tc Baratoff 3-1. Ha riposato: Tc Beinasco.

La classifica: Tc Milano Bonacossa e Torres 10; Ct Firenze 8; Ct Vela 7; Tennis Beinasco 4; Tc Baratoff 2; At Verona 0.

Il prossimo turno (domenica 31 maggio): Tc Baratoff-Torres; Tc Milano Bonacossa-Torres; Tennis Beinasco-Ct Firenze. Riposa: At Verona.