 Mirto. Zingales confermato sindaco col quorum ma è in ospedale

Mirto. Zingales confermato sindaco col quorum ma è in ospedale

Alessandra Serio

Mirto. Zingales confermato sindaco col quorum ma è in ospedale

lunedì 25 Maggio 2026 - 12:41

Conferme anche per Martella a Raccuja e Pizzolante a San Salvatore di Fitalia

A urne ancora aperte, domenica 24 maggio pomeriggio, i piccoli centri nebroidei di San Salvatore di Fitalia, Mirto e Raccuja avevano già i nuovi sindaci eletti. Nei tre comuni vi era un solo candidato a sindaco e il quorum è stato raggiunto già nel pomeriggio della prima giornata di votazioni. Insieme a Giuseppe Pizzolante a San Salvatore di Fitalia, quindi, sono già sindaci Maurizio Zingales a Mirto, che viene riconfermato per altri cinque anni, e Ivan Martello a Raccuja.

Quorum per Zingales a Mirto

A Mirto 383 elettori avevano già votato prima delle 20. garantendo così il 50% del quorum necessario per rendere valida l’elezione. Questo il dato che restituisce a Maurizio Zingales, sindacalista della Cgil, la fascia di primo cittadino del centro. Una conferma che gli arriva in ospedale a Sant’Agata Militello. dove Zingales è ricoverato da alcuni giorni. I problemi di salute lo hanno costretto a disertate gli ultimi impegni pubblici ma i concittadini gli hanno confermato il sostegno.

Ivan Martella sindaco di Raccuja

Anche Raccuja conferma col quorum la sindacatura di Ivan Martella. Intorno alle 18,30 i 379 votanti su 758 elettori iscritti gli hanno consentito di ottenere il quorum per la validità delle elezioni.

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