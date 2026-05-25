 Ocr Sharks presenti a Modica nella seconda tappa regionale

Ocr Sharks presenti a Modica nella seconda tappa regionale

Simone Milioti

Ocr Sharks presenti a Modica nella seconda tappa regionale

lunedì 25 Maggio 2026 - 12:31

Nella Modica City Race terzo posto di società, brilla il milazzese Salvatore Castellano. Prossimo appuntamento, dopo la pausa estiva, a settembre ad Alcamo

La giovane società messinese ha preso parte alla tappa regionale del circuito Ocr, gli OcrSharks sono stati protagonisti alla Modica City Race tra le suggestive vie barocche del centro storico di Modica. L’appuntamento valido come seconda tappa del campionato regionale Ocr ha riscosso grande partecipazione sia nelle categorie adulti che giovanili, con tanti atleti presenti alle griglie di partenza in una giornata caratterizzata da sport, adrenalina e spettacolo in uno scenario unico come quello della città barocca.

La competizione si è conclusa con un importante terzo posto finale per gli OcrSharks nella classifica tra tutti i team partecipanti, arricchito da numerosi podi di categoria conquistati dagli atleti del team. A brillare in particolare è stato il giovane milazzese Salvatore Castellano, autore di una straordinaria prova che gli ha permesso di conquistare il secondo posto assoluto, preceduto soltanto dal padrone di casa Buscema. Adesso il campionato regionale osserverà una pausa estiva per poi tornare a settembre con la terza tappa regionale in programma ad Alcamo.

Immagine in evidenza di Tatiana Costantino

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