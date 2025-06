Ct Vela Messina campione regionale di tennis under 10 misto

Piermario Delia, Alessandro Onorato e Camilla Puglisi capitanati dal maestro Francesco Palano Quero hanno superato al doppio di spareggio gli etnei del "Tweener"

MESSINA – Il Circolo del Tennis e della Vela si è laureato campione siciliano a squadre nel campionato under 10 misto. La più giovane formazione «velina», capitanata dal maestro Francesco Palano Quero e che ha avuto un valido supporto dal maestro Francesco Varsalona, battendo al doppio di spareggio gli etnei del Tweener, si è aggiudicata il titolo regionale e, a settembre, parteciperà alla fase di macroarea.

Durante il percorso, cominciato a inizio giugno, i giovanissimi peloritani hanno sconfitto prima il Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania e poi il Ct Trapani, sempre con il punteggio di 2 a 1 per poi superare, in finale, la Tweener Catania che, dal canto suo, in semifinale, aveva avuto la meglio sui messinesi del Circoletto dei Laghi.

A conquistare il titolo regionale, nel campionato a squadre misto under 10, sono stati: Piermario Delia, Alessandro Onorato e Camilla Puglisi. A loro, nella fase di macroarea, si aggiungeranno anche Antonio Michelin, Riccardo Sanò e Carlotta Beccaria.