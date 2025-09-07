Ct Vela Messina con Santa Margherita Ligure, Sc Sassuolo e Junior Perugia

Inseriti nel girone 2 i velini esordiranno in serie A1 in trasferta a Sassuolo il 5 ottobre, primo impegno casalingo la settimana successiva contro Santa Margherita Ligure

MESSINA – Sorteggiati gironi e calendari del prossimo campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1 che scatterà domenica 5 ottobre. Per il Circolo del Tennis e della Vela, presieduto da Tato Spatari, si tratta dell’ottava partecipazione consecutiva al massimo torneo a squadre italiano che ha visto la formazione dello Stretto conquistare il tricolore nel 2023. Il Ct Vela è stato inserito nel girone 2 insieme con Santa Margherita Ligure, Sporting Club Sassuolo e Junior Perugia.

Un raggruppamento molto difficile, in quanto le avversarie del Ct Vela possono vantare, in organico, atleti di assoluto livello. Basti pensare che Sassuolo ha inserito in lista tennisti del calibro di Holger Rune, Marton Fucsovics e Luca Nardi, ma anche giocatori di primo piano quali Federico Arnaboldi, Federico Bondioli e Marco Cecchinato. Non sono da meno Santa Margherita Ligure con Fabio Fognini, Andrea Vavassori e Andrea Pellegino e Junior Perugia con Francesco Passaro.

L’esordio per il Ct Vela sarà molto impegnativo, in quanto il 5 ottobre Tabacco e soci giocheranno sui campi in sintetico dello Sporting Sassuolo. Il regolamento è rimasto invariato rispetto alle scorse edizioni. Le 16 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre. La prima approda ai playoff scudetto, la seconda mantiene la categoria, mentre terza e quarta disputeranno i playout salvezza.

I tesserati del Ct Vela Messina

Il Ct Vela, rispetto alla passata stagione, ha ingaggiato lo svizzero 26enne Jakub Paul, numero 288 del ranking Atp in singolare, il 25enne italo-argentino Franco Ribero e il 22enne Benito Massacri. Non farà più parte del team siciliano, invece, Franco Emanuel Egea. Per il resto, si farà affidamento sul portoghese Frederico Ferreira Silva, sullo spagnolo Jorda Sanchis, sulll’austriaco Gerald Melzer e su Fausto e Giorgio Tabacco.

I fratelli Tabacco aprono la lunga pattuglia di messinesi che, oltre Gabriele Bombara, prevede la presenza dei tanti prodotti del vivaio: Fabio Varsalona, Federico Gargano, Enrico Egitto, Giorgio Ragno, Rosario Lanza, Lorenzo Artemisia e Alessandro Tommasini. La squadra, capitanata da Ciccio Caputo, sarà seguita dal presidente Tato Spatari, dal vice Alberto Vermiglio e dal direttore sportivo Umberto Weigert. Fisioterapista sarà, come sempre, Antonio Savasta.