"Cultura, cibo e vino al binario 1 e ¾". Stasera via alla tre giorni - Tempostretto

Il programma degli appuntamenti in programma venerdì, sabato e domenica

Stasera, a partire dalle ore 19, la Stazione Centrale di Messina aprirà le porte ai messinesi per la tre giorni “Natale alla Stazione. Cultura, cibo e vino al binario 1 e ¾”, inserita nel programma natalizio dell’Amministrazione comunale, che ospiterà esposizioni, degustazioni e musica in una luogo tanto insolito, quanto attrattivo, grazie alla collaborazione tra il Comune di Messina e i vertici di Rete Ferroviarie Italiane.

Un evento che vuole servire da volano del rilancio di ambienti prestigiosi della Stazione Centrale di Messina ad oggi poco fruiti.

Il programma

LABORATORI PER BAMBINI – “GIARDINO DEGLI ULIVI”

IL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER

A cura della Messina Social City

➢ 9 dicembre ore 17.00 – 18.00

➢ 10-11 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il binario magico

da dove arriva e parte l’Hogwarts Express ferma a Messina e fa da passaporta per entrare nel magico

mondo di Harry Potter.

Cartelli con i nomi dei luoghi più famosi della saga indicheranno la via per scoprire il fascino della stazione della nostra città… maghi e streghe si serviranno di binari magici nascosti e faranno vivere un’esperienza incredibile grazie alla Scuola di Magia.

La Messina Social City avvierà un viaggio nella Scuola del Mago più famoso al mondo tra cappelli parlanti,

lezioni di magia e letture fantastiche.

Lo scenario fiabesco del “Giardino degli Ulivi” sarà la cornice perfetta in cui i bambini, guidati dagli operatori della Messina Social City, potranno conoscere tutti i personaggi che popolano la saga di Harry Potter, come i professori della Scuola di Magia, e la civetta Edvige e prendere parte alle avventure straordinarie in loro compagnia.

Attività:

a. Laboratorio tematico “Crea la tua bacchetta”. La più grande ambizione di tutti i giovani

maghi è mettere le mani sulla propria bacchetta ed entrare alla prestigiosa scuola di

Hogwarts.

Città di Messina

b. Laboratorio tematico “A scuola di magia” Iniziano le lezioni della scuola di magia di

Hogwarts. Tutti i partecipanti si cimenteranno in giochi e prove per dimostrare di essere

dei veri magh

c. “Partita di quidditch” con le scope più famose e ribelli del mondo si creeranno le

squadre per un’avvincente sfida!

d. Consegna alla Civetta Edvige la tua lettera dei desideri. Nella saga di “Harry Potter” i

gufi sono fra i grandi protagonisti del racconto. Secondo quanto raccontato dalla

Rowling, questi animali nel mondo della magia vengono utilizzati per consegnare

la posta.

e. Trucca bimbi a tema e buffet magico

f. Photo Booth con la sagoma dei personaggi più importanti all’interno della quale i Babbani

si dovranno mettere in posa per scattare delle foto ricordo

MUSICA IN STAZIONE

A cura del CONSERVATORIO “A. CORELLI”

Apertura delle serate ore 19

✓ Venerdì 9. Trio di Clarinetti: Manuela Ruggeri, Emanuela Stracuzzi, Giovanni Pietropaolo

✓ Sabato 10. SAME4 Sax Quartet: Emanuele Gilibisco (sax soprano), Alice Nanì (sax contralto),

Simone Maltese (sax tenore), Marcello Di Mauro (sax baritono)

✓ Domenica 11. Duo Mirco Sturniolo (fagotto) e Francesco Pagano (fagotto).

ESPOSIZIONI

➢ CIRCOLO FILATELICO PELORITANO

Mostra e Annullo postale del Circolo Filatelico Peloritano

✓ “Buon Natale 2022 da Messina”. Annullo postale speciale e cartolina Venerdì 9 dicembre (dalle ore

16 alle ore 20), a cura dell’Ufficio Postale Distaccato e del Circolo Filatelico “Peloritano”

Il bozzetto dell’annullo è stato realizzato da Rosario La Fauci, docente di discipline grafiche del Liceo

Scientifico “Seguenza”.

✓ Esposizione collezioni filateliche e cartolinistiche: