Ciclone Jolinda, allerta arancione anche domani: scuole chiuse nella zona jonica

Le previsioni per domani e le decisioni dei sindaci

Il ciclone Jolinda non concede tregua e per questo motivo, dopo aver ricevuto l’allerta meteo di colore arancione dalla Protezione civile regionale, i sindaci dei comuni della fascia jonica messinese hanno deciso di prorogare anche domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Nel nuovo bollettino diffuso questo pomeriggio, la Protezione civile avvisa che persisteranno, specie sui settori orientali dell’Isola, precipitazioni da sparse a diffusa, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Dalle prime ore di domani, 17 marzo, e per le successive 24-36 ore, si prevedono inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori jonici.

Domani, 17 marzo, scuole chiuse a Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Gaggi, Graniti, Motta Camastra, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Castelmola, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Forza d’Agró, Sant’Alessio, S. Teresa, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza, Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Itala e Scaletta.

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