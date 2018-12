Un premio per onorare la memoria della potessa Maria Costa

MESSINA - Si terrà sabato 29 dicembre a Gesso, alle 16,30, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, resa disponibile dal parroco don Franco Arrigo, la cerimonia di consegna dei premi della seconda edizione del concorso letterario “Maria Costa”, che è stato ideato e organizzato dalla Ats “Rinascita Gesso” nell’intento di preservare e promuovere la lingua siciliana, e con il quale si vuole onorare la memoria della poetessa Maria Costa, che con le sue opere ha valorizzato il dialetto messinese e in modo più ampio la lingua siciliana, rappresentando un autentico patrimonio letterario, antropologico e culturale vivente.

L’iniziativa, fa seguito al positivo esito della prima edizione del concorso letterario, organizzato dalla Ats “Rinascita Gesso” nel corso del 2017, ed al raduno di poeti tenuto a Gesso nel settembre del 2018, sempre nel nome di Maria Costa, eventi che hanno destato particolare interesse nel mondo poetico siciliano facendo registrare una significativa partecipazione di talentuosi poeti e prosatori provenienti da tutta l’Isola.

Il premio letterario, oltre a godere, come per la precedente edizione, del patrocinio della Città metropolitana di Messina e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Messina, vanta quest’anno anche il patrocinio del Centro Studi “Maria Costa” con il quale “Rinascita Gesso” ha da recente raggiunto un’intesa per l’organizzazione congiunta del concorso letterario per gli anni a venire.

La serata sarà condotta da Silvana Paratore insieme Josè Russotti, curatore delle due edizioni del concorso letterario e del raduno poetico, che dopo aver presentato i componenti della giuria procederanno con il Presidente di “Rinascita Gesso” Tonino Macrì alla consegna dei premi ai vincitori delle diverse sezioni del concorso letterario 2018, che hanno visto la partecipazione di un centinaio di poeti e prosatori provenienti oltre che dalla Sicilia anche dall’Italia e dall’Estero, e dei premi speciali assegnati dalla Giuria e dalla Ats “Rinascita Gesso” a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo artistico-culturale.