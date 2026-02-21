 Urto violento in Atletico Barcellona-Orsa, calciatore in rianimazione

Redazione

sabato 21 Febbraio 2026 - 21:11

Uno scontro di gioco durante la partita di calcio a 5 a Barcellona e poi il ricovero al Policlinico di Messina

MESSINA – Uno scontro di gioco con il portiere dagli esiti pesanti. Un impatto violento e un calciatore finisce in Rianimazione. Durante il derby cittadino di calcio a 5 Atletico Barcellona-Orsa, al Pala Alberti di Barcellona Pozzo di Gotto, la partita è stata fermata perché subito ci si è resi conto della gravità dell’incidente subito da un giocatore dell’Orsa. Il match, nell’ambito della serie C2, girone D, è stato sospeso e sono partiti i soccorsi. Prima il giovane è stato portato dal 118 all’ospedale di Milazzo. E poi trasferito in Rianimazione al Policlinico di Messina.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni critiche dello sportivo.

