“Nessun addio di Musolino al centrosinistra ma per vincere servono i movimenti civici”

Dopo la foto con Sciacca e Giorgianni il presidente provinciale di Italia Viva Simeone sostiene: "Con i veti si perde. No a un centrosinistra rinunciatario"

MESSINA – Galeotta fu la foto. L’immagine della senatrice Dafne Musolino con Gaetano Sciacca e Angelo Giorgianni ha fatto sorgere più di un dubbio. Ovvero che l’esponente di Italia Viva volesse staccarsi, come Casa Riformista, dal tavolo del centrosinistra e sostenere il possibile candidato del movimento civico “Rinascita Messina”. Di sicuro, è stato un segnale politico. Ora arriva la nota del presidente provinciale di Italia Viva Massimo Simeone: “La senatrice ha la capacità di coivolgere i movimenti civici. Di sicuro non c’è nessun addio al centrosinistra ma bisogna estendere la coalizione a queste realtà, a moderati e riformisti”.

“Si manifesta – continua il presidente Simeone – piena condivisione e apprezzamento per la capacità dimostrata oggi dalla senatrice Musolino di coinvolgere i movimenti civici. Quella parte dei movimenti civici nei quali si ritrovano tutti quei cittadini che desiderano contribuire alla formazione di una coalizione in grado di rappresentare la forza viva e vitale della città di Messina, senza veti e senza condizioni preconcette. Il tutto allargando il tavolo a un dialogo del quale Casa Riformista intende farsi promotrice perché, come dimostrano le ultime tornate elettorali regionali, uniti si vince ma con i veti si perde”.

“No a un centrosinistra rinunciatario”

“L’obiettivo è chiaro: vincere le elezioni. Tuttavia, in alcune forze del centrosinistra registriamo ancora un atteggiamento troppo attendista e a tratti rinunciatario. Il nostro lavoro punta ad allargare il campo per renderlo competitivo e vincente”, conclude il presidente Simeone.

