Sting e Shaggy conquistano Taormina: scambio di doni con Bolognari

TAORMINA. Sting e Shaggy conquistano Taormina. Il loro giro per l’Italia continua questa sera nella Capitale siciliana del Turismo. Dopo i successi delle quattro tappe precedenti e il sold out all’Arena di Verona è la volta del suggestivo scenario del Teatro antico. Shaggy e Sting proporranno ai fan una scaletta innovativa, un mix di testi nuovi e vecchi rivisitati in stile reggae. Il divertimento è assicurato. L’inizio è fissato per le 21,45.

Nel pomeriggio, Sting ha incontrato all'Hotel Timeo il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, il quale gli ha consegnato una centauressa, simbolo della città, in terracotta. Il cantante ha ricambiato con una bottiglia di vino, con tanto di autografo, da lui prodotta.