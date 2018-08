Al Teatro antico di Taormina tutto pronto per la Tosca e le Div4s

TAORMINA. Anche quest'anno il "Taormina Opera stars" si propone con un appuntamento da non perdere che andrà in scena nella splendida cornice del Teatro Antico. Qui, grazie ad una splendida scenografia de "La bottega fantastica", sarà possibile appassionarsi, ancora una volta, ad un'opera tra le più conosciute di Giacomo Puccini.

Un allestimento di Tosca all'insegna di qualità e tradizione sotto ogni punto di vista che conferma la dedizione con cui il "Taormina Opera stars" prepara i suoi appuntamenti. Quello di quest'anno è il quarto festival che nasce dalle fatiche di un gruppo animato dalla voglia di fare sempre meglio. Ed appunto nello spirito della qualità degli eventi nell'ambito delle serate estive è previsto il 20 agosto il concerto delle "Div4s".

Il gruppo di soprani, conosciuto in tutto il mondo, sarà a Taormina in una serata dove il programma andrà dalla lirica al pop con le più belle arie dell'opera di Verdi, Puccini, Bellini, le canzoni classiche napoletane, la musica dei film di Nino Rota, Ritz Ortolani, Ennio Morricone per arrivare ai grandi successi internazionali.

Gli appuntamenti del Festival saranno accompagnati dalle note eseguite dall'orchestra selezionata dall'organizzazione guidata da Maurizio Gullotta, Antonio Lombardo e Franco Barbera. La direzione artistica è stata affidata all'esperto Davide Dellisanti. L'orchestra è diventata punto di riferimento degli appuntamenti musicali che hanno affascinato il pubblico, vedi la collaborazione con "Il Volo" e la trasferta internazionale alle Canarie dove, nello splendido teatro di Fuertevetura, il complesso musicale ha ottenuto un'ovazione al termine di una spettacolare Aida.

Il cast dei cantanti di Tosca.

Floria Tosca: Carmela Apollonio/(21 agosto) Maria Tomassi

Mario Cavaradossi: Marcello Giordani

Il Barone Scarpia: Pedro Carrillo

Cesare Angelotti: Shy Zong

Il Sagrestano: Haocheng Lei

Spoletta: Stefano Sorrentino/(21 agosto) Riccardo Palazzo

Sciarrone/Carceriere: Alessandro Vargetto

Pastorello: Pasquale Auricchio

Il dettagli Festival saranno ufficialmente presentati durante una conferenza stampa in programma a Taormina, venerdì, 10 agosto, alle 11, presso i locali antichi de "La Baronessa" di corso Umberto