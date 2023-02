Cure palliative, presentato il libro "Il viaggio di Francesco" - Tempostretto

Il volume definito da Basile "rilevante e meritevole" per "incentivare e promuovere la conoscenza" di queste tematiche

MESSINA – Il libro “Il viaggio di Francesco”, scritto da Francesco Irrera ed edito da Il Fiorino, è stato presentato dal sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca, in un incontro moderato dall’avvocato Silvana Paratore in cui si sono toccati diversi temi legati alle cure palliative. Un’iniziativa che lo stesso prima cittadino ha definito “rilevante e meritevole per le finalità volte ad incentivare e promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione delle tematiche e degli aspetti legati alla cultura delle Cure Palliative”.

Basile spiega: “È fondamentale condividere simili attività al fine di dare un segnale alla Città per manifestare sensibilità nei vari settori della vita sociale”. Tra i presenti anche la dottoressa Dina Antinoro, in rappresentanza dell’Asl di Messina, Umberto Drommi per l’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Messina e Matteo Allone, presidente del Centauro Onlus.

A intervenire sono stati anche il presidente del Consorzio Sisifo Giuseppe Piccolo, il direttore sanitario Caterina Testai e il chirurgo palliativista Agata Abate. E infine Vittorio Lenzo, psicologo psicoterapeuta e ricercatore in Psicologia Dinamica del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania.