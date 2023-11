"Curri chi ti pigghiu", a Santa Teresa la corsa podistica in ricordo di Aliberti - Tempostretto

Dodicesima edizione del Memorial Salvatore Aliberti in programma domenica mattina a Santa Teresa di Riva

Scatterà domani (domenica 12 novembre, ndr) la 12^ edizione del “Trofeo Curri chi ti pigghiu – Memorial Salvatore Aliberti”, che si svolgerà a Santa Teresa di Riva. La manifestazione sportiva, organizzata e promossa dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi con il patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva, è valida quest’anno come Campionato Provinciale Individuale Allievi ed Assoluto di corsa su strada.

Il programa

La riunione di giuria e concorrenti è fissata alle ore 8.30 presso la Piazza Vº Reggimento Aosta (adiacente al Comune). Alle ore 9.00 prenderanno il via le competizioni di “Paperini” ed Esordienti, a seguire tutte le categorie giovanili. Alle 10.00 lo “start” dei più grandi. Allieve, categorie femminili e over 65 dovranno completare 3 tornate per complessivi 4.980 metri, mentre a Allievi/Juniores a SM60 toccheranno 5 giri per 8,3 km. Tutti si confronteranno su un percorso ad anello, interamente chiuso al traffico, di circa 1.660 metri.

Il percorso

Dalla partenza posta in Viale Regina Margherita, adiacente Piazza V° Reggimento Aosta, si proseguirà in Via delle Colline, Via Roma, Via Cimitero, Via Regina Margherita, sede pure dell’arrivo. Il tracciato sarà ripetuto più volte da Allievi/e a Senior e Master, a seconda della categoria di appartenenza. Distanze ridotte per tutti gli altri. Nella prova più lunga di 8,3 km, l’anno scorso si imposero il beniamino di casa Saverio Amasi dell’Atletica Savoca e di Carmela Gasbarro (Podistica Messina), rispettivamente con i tempi di 28’00 e 39’30”.