Da “Amici” a Barcellona. Federica Carta al Festival Canoro Studentesco

Appuntamento con la musica, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto che proporrà il “Festival Canoro Studentesco”. Tra gli ospiti anche Federica Carta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Una mattinata dedicata alla musica, presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto dove si terrà il “Festival Canoro Studentesco”. L’appuntamento, finanziato dalla Regione Siciliana, è stato organizzato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore.

Protagonisti indiscussi saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si esibiranno sul palco allestito per l’occasione. Tra gli ospiti, tuttavia, due nomi d’eccellenza: Federica Carta, reduce del talent show di canale 5 “Amici” di Maria De Filippi e la band UV4. A presentare il festival, invece, sarà Pippo Basile Dj.

«Abbiamo pensato di far vivere ai giovani una mattina di svago e di aggregazione -spiega l’assessore Viviana Dottore- in un clima di festività e di allegria, dando loro la possibilità di esibirsi e divertirsi allo stesso tempo. Siamo certi che ci sarà una grande partecipazione e sarà anche un modo per stare insieme alla vigilia delle festività natalizie».