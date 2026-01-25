Da Confconsumatori Messina supporto gratuito alle comunità colpite dal ciclone

Lo comunica la presidente, Carmen Agnello. "Garantiamo assistenza e consulenza per le necessità di chi ha vissuto il dramma nei nostri territori"

MESSINA – A seguito del disastroso maltempo causato dal ciclone Harry, Confconsumatori Messina si mette a disposizione delle comunità colpite da questa devastazione. “Dalle utenze alle infrastrutture e alle incombenze relative alla ricognizione dei danni agli immobili o altri beni, alle necessità dei soggetti fragili per l’erogazione di servizi assistenziali e socio sanitari, all’assistenza a quei turisti che si trovano in loco”.

Così l’avvocata Carmen Agnello, presidente di Confconsumatori, Federazione provinciale di Messina,

assicura “l’impegno dell’associazione a fornire supporto, assistenza e consulenza, a titolo gratuito ai

cittadini già duramente provati dalla circostanza drammatica”.



“Un atto di solidarietà – dichiara Carmen Agnello – per un evento emergenziale gravissimo.

Interi paesi devastati, case e piccole attività commerciali distrutte, infrastrutture al collasso.

Difficile “raccontare” il dramma che stanno vivendo i Comuni della provincia di Messina. Quale

associazione di promozione sociale, a tutela del cittadino/consumatore, siamo pronti a fare la

nostra parte per mitigare le difficoltà della gente”.

Ecco i contatti di Confconsumatori Messina, a disposizione dei consumatori:

recapito di rete mobile 351.8647740; recapiti email: confconsumatori.messina@gmail.com (sede

provinciale); confconsumo.sinagra@libero.it (sportello di Sinagra e zona tirrenica);

confconsumatori.taormina@gmail.com (sportello di Taormina e zona ionica).

Articoli correlati