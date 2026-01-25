 Da Confconsumatori Messina supporto gratuito alle comunità colpite dal ciclone

Da Confconsumatori Messina supporto gratuito alle comunità colpite dal ciclone

Redazione

Da Confconsumatori Messina supporto gratuito alle comunità colpite dal ciclone

domenica 25 Gennaio 2026 - 07:30

Lo comunica la presidente, Carmen Agnello. "Garantiamo assistenza e consulenza per le necessità di chi ha vissuto il dramma nei nostri territori"

MESSINA – A seguito del disastroso maltempo causato dal ciclone Harry, Confconsumatori Messina si mette a disposizione delle comunità colpite da questa devastazione. “Dalle utenze alle infrastrutture e alle incombenze relative alla ricognizione dei danni agli immobili o altri beni, alle necessità dei soggetti fragili per l’erogazione di servizi assistenziali e socio sanitari, all’assistenza a quei turisti che si trovano in loco”.
Così l’avvocata Carmen Agnello, presidente di Confconsumatori, Federazione provinciale di Messina,
assicura “l’impegno dell’associazione a fornire supporto, assistenza e consulenza, a titolo gratuito ai
cittadini già duramente provati dalla circostanza drammatica”.


“Un atto di solidarietà – dichiara Carmen Agnello – per un evento emergenziale gravissimo.
Interi paesi devastati, case e piccole attività commerciali distrutte, infrastrutture al collasso.
Difficile “raccontare” il dramma che stanno vivendo i Comuni della provincia di Messina. Quale
associazione di promozione sociale, a tutela del cittadino/consumatore, siamo pronti a fare la
nostra parte per mitigare le difficoltà della gente”.
Ecco i contatti di Confconsumatori Messina, a disposizione dei consumatori:
recapito di rete mobile 351.8647740; recapiti email: confconsumatori.messina@gmail.com (sede
provinciale); confconsumo.sinagra@libero.it (sportello di Sinagra e zona tirrenica);
confconsumatori.taormina@gmail.com (sportello di Taormina e zona ionica).

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. Ricognizione canonica per Sant’Annibale, il corpo trasferito dalla cripta
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED