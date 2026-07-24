“Da Duferco nessuna prospettiva”, Fismic Consal Messina boccia il piano

Il sindacato boccia la conversione dello stabilimento annunciata ieri. "Solo disoccupazione e macerie. Pretendiamo la ricollocazione dei lavoratori negli impianti di Giammoro"

MESSINA – Duferco ieri ha annunciato 100 milioni per la riconversione del sito di Giammoro. Ma c’è chi boccia il piano. Ecco cosa sostiene Fismic Confsal Messina (Sindacato autonomo metalmeccanici e industrie collegate): “Sfruttato il territorio, accaparrato il pontile e incassati fondi pubblici. Ora l’azienda pretende di lasciare solo disoccupazione e macerie. L’incontro svoltosi presso la sede di Sicindustria Messina tra la FIisnic Confsal e la dirigenza di Duferco S.p.A. ha messo in evidenza totale assenza di garanzie, nessuna prospettiva e la grave dichiarazione di non voler rinnovare alcun ammortizzatore sociale”.



E ancora: “L’atteggiamento è quello dei gruppi che arrivano dal Nord, prendono i contributi statali e regionali, occupano le infrastrutture chiave della nostra terra e poi voltano le spalle a lavoratori e famiglie.

Duferco si è persino garantita l’uso esclusivo del pontile strategico, un’infrastruttura fondamentale

che doveva servire da volano per lo sviluppo industriale ed economico dell’area. L’azienda ha beneficiato in questi anni di un’imponente mole di risorse pubbliche, accedendo a fondi Pnrr, finanziamenti della Regione siciliana vincolati a progetti, senza dimenticare gli sconti sul trasporto delle travi e agevolazioni di ogni genere avuti in passato. Dopo aver acquistato a prezzi economici uno stabilimento nato con soldi pubblici, Duferco ha trasferito, nel silenzio generale di istituzioni e di alcune organizzazioni sindacali., la produzione nel nuovo laminatoio di San Zeno Naviglio, decretando la chiusura del sito di Giammoro”.

“Pretendiamo la ricollocazione dei lavoratori negli impianti di Giammoro”

Severa la posizione del segretario provinciale Fismic Confsal Pippo De Leo: “Siamo di fronte a una vera e propria beffa. Un’azienda che aveva tutte le condizioni economiche e strutturali per continuare a lavorare a Giammoro. Non si possono incassare decine di milioni di euro pubblici, garantirsi il controllo del pontile e poi presentarsi ai tavoli dichiaraNDO di non voler nemmeno prorogare gli ammortizzatori sociali. Di fronte a questa emergenza sociale e industriale, la Fismic Confsal attiverà tutte le iniziative necessarie, comprese quelle di lotta, pretendendo una ricollocazione immediata dei lavoratori negli impianti di Giammoro e nelle attività in corso presso la stessa”.

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