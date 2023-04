Da Gioiosa Marea alla maratona di Vienna: ci sarà Pippo Manera della scuola "Anna Rita Sidoti" - Tempostretto

Non è la prima volta per l'istituto scolastico. Ai nastri di partenza ci sarà l'assistente amministrativo, presidente della asd Amatori S. Agata Anspi

L’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea sarà l’unica scuola italiana a partecipare alla 40esima edizione della Vienna City Marathon. E non si tratta della prima volta perché la scuola messinese è stata anche a Los Angeles. Ai blocchi di partenza ci sarà il presidente della asd Amatori S.Agata Anspi, Pippo Manera, assistente amministrativo dell’istituto, per percorrere insieme ad altri 40 mila atleti i 42,195 km di percorso.

Grande soddisfazione del professor Leon Zingales, il dirigente scolastico, felice per i traguardi raggiunti. Zingales ha voluto ringraziare il personale per il sacrificio e lo spirito di squadra dimostrato anche in queste competizioni.