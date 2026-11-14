“Da Messina a Reggio la mia odissea tra navi soppresse e tassista allergico al Pos”

La testimonianza di un cittadino. "Vi racconto la mia disavventura, tra sopraffattori e noi vittime complici"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino.

“Ieri pomeriggio ho acquistato in biglietteria, al porto, un ticket per la nave veloce Messina – Reggio Calabria con partenza alle 8:25, in modo da arrivare in tempo in aeroporto. Il mezzo seguente, alle 10, non mi avrebbe dato questa garanzia. Qui il primo problema: una carenza grave di trasferimenti che garantiscano accesso al cosiddetto aeroporto dello Stretto in orari coincidenti con i voli”.

“La mia disavventura da Messina a Reggio Calabria”

Continua il cittadino messinese: “Stamattina, arrivo in anticipo al porto e per puro scrupolo chiedo se alcune persone che si stanno imbarcando su una nave vanno a Reggio. Mi dicono di no. Chiedo a un operatore che mi aggiorna: la nave per Reggio è alle 10. Gli faccio vedere il biglietto e mi consiglia di chiedere presso lo sportello. Corro allo sportello (erano le 8:20) e mi viene semplicemente detto che la corsa è stata annullata e che potevo prendere un altro biglietto (con altra compagnia!) per Villa. Quindi potevo prendere “un taxi”. Ovviamente non mi sono soffermato e – di corsa – sono riuscito a prendere il nuovo biglietto e arrivare a Villa”.

“E siamo al secondo grave problema. Biglietto emesso, nessuna comunicazione sull’annullamento, nessuna spiegazione, se non l’invito a fare un altro biglietto e prendere un taxi (come se questa cosa non comportasse costi e rischi sui tempi). Il tutto a dimostrazione dell’inesistenza di un collegamento “utile” e sicuro. Comunque arrivo a Villa San Giovanni e trovo fuori un taxi. Chiedo la tariffa e mi risponde che è fissa a 35 euro. Dico ok e salgo in auto felice che comunque, con il tempo a disposizione, non avrei avuto problemi. Il taxi non parte. Chiedo e mi viene detto che arriveranno altri passeggeri a breve perché lo hanno contattato. Sono anche ingenuamente contento perché immagino che la spesa sarà divisa”.

“55 euro di taxi con ricevuta ma niente Pos”

“Arrivano due passeggeri (mentre altri tre vengono invitati a salire su un’altra auto). Tutto questo in presenza di alcuni poliziotti che, evidentemente, non si sono accorti di questo viavai rumoroso. E finalmente partiamo. Appena arrivati, l’autista ci dice che, visto che eravamo in tre, vanno bene 25 euro a testa. Vabbè… Chiedo la ricevuta, mentre le altre due persone pagano e scendono. L’autista mi dice di aspettare per la ricevuta. Risale in auto e mi dice che sono 55 euro con la ricevuta, tanto li recupero”.

“Molto irritato (anche perché il tempo passava) gli dico ok “con ricevuta” e chiedo di pagare con carta. Mi dice che per pagare con carta dovevo chiedere prima e lui non ha il Pos funzionante. Esasperato, gli allungo 25 euro. L’autista mi dice che gli devo dare 35 euro perché è la tariffa base e io gli avevo fatto perdere tempo. Faccio una cosa che non avrei dovuto fare… Pago e corro velocemente in aeroporto. Il finale della storia descrive quello che siamo, tra sopraffattori e vittime complici. Un sistema privo di controlli reali in cui vale la legge del più forte o di quello che può fare pressione su bisogni ed esigenze. E dire che la soluzione sarebbe semplice, immediata, facilissima. Abolizione dell’uso del contante se non per cifre minime. Non oltre i 5-10 euro”.

Conclude il cittadino: “Tracciando i pagamenti, si obbligherebbe all’emissione di documenti fiscali e si potrebbero controllare situazioni assurde che portano un tassista a ricevere in nero per una corsa di 20/25 minuti 85 euro, invece dei 35 dichiarati come tariffa base ufficiale (e quindi su cui fare ricevuta fiscale)”.