Centro commerciale a Zafferia, esposto in Procura dell’ingegnere Sciacca

"La sicurezza idraulica viene prima del cemento". Il leader di Rinascita Messina chiede rassicurazioni sulle verifiche. "Non accuso nessuno"

MESSINA – Un esposto alla Procura della Repubblica di Messina per chiedere accertamenti sulla realizzazione del nuovo Centro commerciale nel villaggio di Zafferia. Lo ha predisposto l’ingegnere Gaetano Sciacca, leader del movimento Rinascita Messina, che ne ha dato notizia con un post su Facebook. Al centro della richiesta ci sono le opere di urbanizzazione e la messa in sicurezza del torrente omonimo.

“Non accuso nessuno ma la sicurezza viene prima di tutto in tutte le fasi d’intervento”

Sciacca si domanda se «è legittimo e soprattutto sicuro procedere con la costruzione di un Centro commerciale prima che siano state realizzate, verificate e, ove prescritto, collaudate le opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica dell’area?». L’ingegnere precisa di non voler muovere accuse. «Non intendo formulare accuse né anticipare giudizi di responsabilità. Chiedo soltanto che venga verificato il rispetto delle autorizzazioni, delle prescrizioni tecniche e delle condizioni di sicurezza previste per un territorio che ha già conosciuto gravi fenomeni alluvionali», afferma.

A corredo del suo intervento Sciacca ha pubblicato una fotografia. «La foto documenta lo stato attuale dei luoghi e rende, a mio avviso, necessario un approfondimento», spiega.

Il passaggio finale del suo messaggio riguarda il principio generale: «La sicurezza dei cittadini non può essere una questione da affrontare dopo aver costruito. Deve essere garantita durante tutte le fasi dell’intervento. La tutela del territorio e della pubblica incolumità riguarda tutti no».

Sciacca ringrazia infine l’avvocata Vittoria Santoro, che ha collaborato e condiviso l’iniziativa e ha provveduto al deposito degli atti alla Procura della Repubblica di Messina.