Da Messina ai festival: il brano del dj Gianmarco Zappalà suonato in tutto il mondo - Tempostretto

Dopo aver vinto il contest della Spinnin' Records è stato inserito tra i brani nelle promo list dei dj. Ora nuove collaborazioni e un seguito maggiore per "melancholics attitude"

MESSINA – Dopo aver vinto il contest indetto a inizio anno da Spinnin’ Records, il nome del dj messinese Gianmarco Zappalà, conosciuto con lo pseudonimo “melancholics attitude”, sta facendo il giro del mondo. La sua carriera è partita a 15 anni dalle feste d’istituto al Liceo Maurolico, poi le serate in giro per la città e il buio periodo personale che lo ha portato a combattere la depressione. La musica lo ha aiutato ad attraversare una fase difficile, superata a a suon di introspezione e brani remixati. Oggi, mesi dopo, Gianmarco si gode un successo di cui ancora, forse, sta vivendo soltanto la punta dell’iceberg.

Il dj messinese “suonato” in festival in tutto il mondo

Mentre il suo brano viene suonato in diversi festival del pianeta ed è stato inserito in manifestazioni d’alto profilo in programma delle prossime settimane, lui si gode le vacanze messinesi, ma il telefono non smette di squillare. “Da circa due settimane hanno inserito il mio pezzo, quello con cui ho vinto il concorso, nella promo list della Spinnin’ Records – racconta Gianmarco – quindi risulta tra le anteprime per i loro dj. Hanno iniziato a suonarlo in giro, in festival, serate e situazioni varie”.

Zappalà: “Presto nuove collaborazioni”

“Un successo? No, ancora no – continua il dj messinese – però sta iniziando a girare e speriamo bene. Da settembre monterò lo studio nuovo e ricomincio a creare la mia musica, penso a ideare nuovi brani e a qualche nuova collaborazione. Già per il prossimo ottobre dovrebbe concretizzarsene una con un dj molto famoso”. E intanto il suo nome gira. Anche sui social il profilo di “melancholics attitude” cresce, con tanto di riferimenti su pagine collegate ad eventi come Eurovision. Su Instagram il profilo @melancholicsattitude ha fatto registrare picchi di accessi incredibili rispetto agli scorsi mesi, con incrementi di oltre il 600 per cento.

Dal contest vinto ai contatti con artisti in tutto il mondo

Cosa può succedere nelle prossime settimane? “Posso solo sperare che tutto vada bene. Ieri ho parlato con i ragazzi di Eurovision Italia e hanno raccontato la mia storia. Poi da quando la mia traccia elettronica Atheon è stata passata da Solomun mi scrivono davvero in tanti. Io spero solo che la traccia piaccia e di poter collaborare il più possibile con artisti importanti”.