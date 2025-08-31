 Da Messina la partenza della pedalata solidale Maf in Sicilia

domenica 31 Agosto 2025 - 07:30

Giunta alla sua seconda edizione prenderà il via da piazza Unione Europea lunedì. Finocchiaro: "Accogliamo con entusiasmo il messaggio"

MESSINA – La Pedalata Solidale 2025 attraverserà la Sicilia in tre tappe con l’obiettivo di sostenere le missioni di MAF (Mission Aviation Fellowship) in Timor Leste, portando assistenza sanitaria, medicinali e aiuti essenziali alle comunità più remote. Messina sarà la prima tappa della Pedalata Solidale di MAF Italia, giunta alla sua seconda edizione in Sicilia. Lunedì 1 settembre 2025, alle ore 10 in piazza Unione Europea, la città dello Stretto accoglierà la carovana dei ciclisti, che da qui prenderà il via verso Mistretta. La seconda tappa il giorno seguente, martedì, ad Mistretta a Palermo. Infine mercoledì l’ultimo tratto da Palermo a Trapani.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana, è un momento di sport, solidarietà e sensibilizzazione, aperto alla partecipazione della stampa e della cittadinanza. “Accogliamo con entusiasmo la Pedalata Solidale e il messaggio che porta con sé – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Sportive e ai Grandi Eventi cittadini Massimo Finocchiaro –. Come Amministrazione sosteniamo con convinzione eventi che uniscono sport e impegno sociale, contribuendo a diffondere valori di solidarietà, inclusione e speranza”.

