Da Messina parte il Vanotti Sicily Tour, cinque tappe alla scoperta della Sicilia

Dal cinque a nove giugno oltre 600 km passando dal Santuario del Tindari, spiaggia di Mondello, palazzo D'Orléans, San Vito Lo Capo e tanto altro

MESSINA – In Sicilia si rinnova l’appuntamento ciclo-turistico con il Vanotti Sicily Tour. Alessandro Vanotti, gregario storico di Vincenzo Nibali, lasciato il professionismo fonda Vanotti Cycle Camp nel 2017 con l’idea di trasmettere la passione per la bici e promuovere il territorio italiano. In quest’ottica nasce il Vanotti Sicily Tour che quest’anno avrà luogo dal 5 al 9 giugno, patrocinato dalla Regione Siciliana e organizzato in collaborazione con la Bici & Bike di Messina.

Si tratta di un giro di oltre 600 km che permetterà agli appassionati delle due ruote di visitare alcuni dei luoghi più belli della Sicilia in cinque giorni giorni e cinque tappe. Un modo per costruire nuove amicizie e condividere passioni ed esperienza, a supporto del gruppetto che si formerà un team di professionisti che supporteranno i partecipanti, tra supporto meccanico e guide cicloturistiche.

Le tappe in programma del Vanotti Sicily Tour

Proprio dalla città dello Stretto la partenza. Domani, mercoledì 5 giugno, il raduno in piazza Duomo dove i compagni di viaggio si conosceranno e poi si sposteranno in treno a Falcone. Da lì a Cefalù la prima tappa di circa 120 km, lungo il tragitto la visita del santuario del Tindari. La seconda giornata da Cefalù a Mondello prevede la percorrenza di 136 km e la visita del settecentesco palazzo D’Orléans, sede della presidenza della Regione Siciliana.

Nella terza tappa, venerdì, altri 130 km da Mondello a Segesta e San Vito Lo Capo. Sabato la frazione più breve da San Vito Lo Capo a Marsala per 90 km. Domenica la quinta e ultima tappa da Marsala a Palermo 133 km, da dove i partecipanti poi faranno rientro a Messina in treno.