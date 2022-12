Parte l'isola pedonale sul viale San Martino. E dalle 20 anche in via I Settembre - Tempostretto

Per un mese, fino all'8 gennaio

MESSINA – Viale San Martino da piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia. Tre perpendicolari (Bixio, Manara e Camiciotti) restano cieche, una (Maddalena) aperta e una (Lombardo Pellegrino) pedonale. Si parte oggi, 8 dicembre, e si proseguirà per un mese, fino all’8 gennaio. Dopo si vedrà.

Via I settembre

Sempre da oggi sarà pedonale, ma solo dalle 20 in poi, il tratto di via I Settembre che va dall’attuale isola Duomo fino all’incrocio con viale San Martino basso. Qui diventerà pedonale h 24, invece, lo spazio riservato ai parcheggi. Una visione invertita rispetto alla tanto discussa (e mai realizzata) rambla, che prevede invece la circolazione delle auto ai lati e uno spazio pedonale al centro. Si tratta di esperimenti in vista dei successivi provvedimenti definitivi.

Parcheggi a prezzi ridotti e bus navetta

I costi per i quattro parcheggi del centro (Cavalcavia, Cavallotti, Fosso e Villa Dante) saranno scontati e che ci saranno due bus navetta: la prima dal Cavalcavia, passando dal Cavallotti; la seconda da Villa Dante. Per il Fosso non serve perché si trova ad appena 200 metri da viale San Martino.

