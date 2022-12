Parcheggi e navette: 2,50 euro per tutto il giorno nei multipiano VIDEO - Tempostretto

Nel periodo natalizio tariffa agevolata per Cavallotti, Zaera-Villa Dante, "Fosso" e anche San Raineri. E da lì partiranno gli autobus "ogni 10-15 minuti"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Parcheggiare nelle aree di interscambio, dall’8 dicembre all’8 gennaio, costerà 2.50 euro per l’intera giornata. Questa è la tariffa lanciata da Atm, in accordo col Comune di Messina, per tentare di incentivare ancora di più l’utilizzo dei parcheggi Zaera – Villa Dante, San Raineri, “Fosso” e Cavallotti”. I vertici dell’azienda trasporti ormai da tempo puntano a “convincere” i cittadini a utilizzare di più i mezzi pubblici, obiettivo condiviso dall’assessorato alla mobilità di Salvatore Mondello e dal sindaco Federico Basile.

Navette gratuite dai parcheggi di interscambio

L’isola pedonale sarà un grosso banco di prova, perché per un mese le auto non ci circoleranno nel tratto del Viale San Martino che va da Piazza Cairoli a Via Santa Cecilia. E perché di sera, dalle 20 alle 4 del mattino, l’isola si estenderà nella parte bassa del Viale San Martino, “salendo” poi verso il Duomo tramite via Primo Settembre. Per raggiungerla, Atm predisporrà il servizio navetta gratuito, fondamentale soprattutto per i parcheggi più lontani come Villa Dante e San Raineri.

Campagna: “Tariffa importante”

“Abbiamo ideato una serie di iniziative importanti – ha spiegato il presidente di Atm Giuseppe Campagna, in occasione della conferenza di presentazione dell’evento New Mobility, che si terrà dal 15 al 18 dicembre – come ad esempio gli abbonamenti ai mezzi pubblici per i dipendenti pubblici ridotto del 30 per cento e può essere esteso anche ai privati, purché il datore di lavoro li acquisti grazie ai bonus governativi. Inoltre nelle strutture fisse, Cavallotti, Zaera, Fosso e San Raineri, si pagherà una tariffa di 2 euro e 50 per l’intera giornata”.

“E’ una tariffa importante – prosegue Campagna – ma già in questo momento con le convenzioni che abbiamo in essere al Cavallotti si può parcheggiare con 80 centesimi al giorno. L’automobilista deve capire che anziché parcheggiare ovunque può utilizzare i nostri parcheggi, che sono ottimi, sicuri, illuminati. E queste tariffe sono studiate per farli conoscere, è un segnale importante. Poi abbiamo due linee navetta: da San Raineri, passando da Cavallotti e Università, e l’altra da Villa Dante, al parcheggio del mercato Zaera e passerà poi sul viale San Martino e andrà giù da via Santa Cecilia. Puntiamo a coprire il percorso in 10-15 minuti”.

Mondello: “Cambio di passo va fatto nella testa del cittadino”

Di mobilità parla anche il vicesindaco Salvatore Mondello: “Una transizione così importante ha un’orizzonte decennale, proprio perché affonda le radici in quelli che sono gli approcci culturali. Il cambio di passo va fatto nella testa del cittadino, ciò che vedo è che siamo molto lontani. Fino a oggi ho registrato molti comportamenti antitetici alle buone abitudini di utilizzo”.

