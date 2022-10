Nuova isola pedonale, i commercianti: "Una petizione per dire no" VIDEO - Tempostretto

A Messina l'idea di un'area limitata al traffico tra via I Settembre e viale San Martino spaventa i negozianti

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – I commercianti dicono “no”. I titolari di negozi di accessori per la casa, vestiti, tabaccai e sarti, ma anche bar e commercianti in generale, si alleano lungo la via I Settembre per raccogliere firme contro la nuova isola pedonale. E intendono creare un comitato.

Inserito nel Pgtu, approvato in Consiglio comunale nei giorni scorsi, il progetto sposato dall’assessore Mondello vuole garantire la pedonalizzazione nel tratto che collegherà Piazza Duomo e Piazza Cairoli, passando per via I Settembre e la parte “bassa” del Viale San Martino. L’idea di una Messina diversa, vivibile in maniera totalmente differente, con meno auto e moto e più mezzi pubblici e camminate tra i turisti sembra ad oggi un sogno lontano, da realizzare con convinzione e gradualmente.

Già 50 firme raccolte: c’è chi dice no

Un sogno che non tutti apprezzano, come i titolari dei negozi delle zone interessate, che si dividono tra chi in maniera compatta raccoglie firme contro la realizzazione dell’isola e chi propone la creazione di un comitato per confrontarsi in maniera democratica con l’amministrazione comunale. Circa 50 i cittadini che tra via Primo Settembre e viale San Martino hanno già firmato quella che è destinata a essere una petizione. Stanno aderendo pure i negozianti delle vie limitrofe, interessati indirettamente dall’isola. “E tanti altri non hanno ancora firmato e lo faranno”, spiegano.

In attesa di completare l’elenco per poi rappresentare le proprie idee alla Giunta Basile, i commercianti manifestano la loro paura legata a una viabilità diversa, che secondo loro li taglierebbe fuori dal mercato.

Articoli correlati