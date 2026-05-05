 Da Rabat al Policlinico di Messina per definire progetti di formazione

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Redazione

Da Rabat al Policlinico di Messina per definire progetti di formazione

martedì 05 Maggio 2026 - 09:34

Studenti della facoltà di medicina dell'Università marocchina approfondiscono temi di neonatologia, geriatria e medicina interna

Unisce cultura e formazione sul campo, il percorso che vede protagonista in questi giorni al Policlinico di Messina una delegazione proveniente dall’ospedale di Rabat. Un gruppo di giovani studenti della facoltà di Medicina, provenienti dall’Università Mohammed V di Rabat, sta partecipando ad alcune lezioni mirate, approfondendo temi legati alla neonatologia, geriatria e medicina interna per una formazione specifica su alcuni ambiti di studio e ricerca.

“Queste occasioni – ha sottolineato la direttrice amministrativa Elvira Amata, nel dare il benvenuto – sono sempre un’occasione di crescita e di scambio culturale non solo per gli ospiti, ma anche per chi accoglie. La conoscenza è un motivo per crescere sia a livello personale che professionale; ancor prima si determina comunque uno scambio culturale significativo. Il nostro auspicio è quello di proseguire la collaborazione portando avanti nuovi progetti di cooperazione”.

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