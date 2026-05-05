Sede della VII Circoscrizione nell’ex scuola di Spartà, ok al progetto esecutivo

Via libera al piano esecutivo da 200mila euro per la ristrutturazione dell'immobile

La VII Municipalità di Messina ha finalmente una sede ufficiale. E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento della ex scuola di Spartà, destinata a ospitare gli uffici della nuova circoscrizione.

I fondi, 200mila euro, per la realizzazione dell’opera sono stati reperiti tramite il bilancio comunale, specificamente dal capitolo destinato alla manutenzione del patrimonio.

L’immobile individuato, situato a Spartà, si sviluppa su un unico livello fuori terra con un’ampia corte esterna. Attualmente la struttura risulta chiusa e viene utilizzata esclusivamente come sede di seggio durante le consultazioni elettorali.

I dettagli dell’intervento

Il progetto, validato dalla responsabile unica del progetto, l’ingegnera Ermelinda Lenzo, prevede un intervento organico di ristrutturazione edilizia e impiantistica.

L’obiettivo principale è la trasformazione degli spazi dell’ex plesso scolastico in uffici moderni e funzionali, progettati appositamente per il ricevimento dell’utenza esterna. Tra gli interventi tecnici più rilevanti spicca l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la fornitura e la posa in opera di un servoscala, garantendo così la piena accessibilità alla struttura. Tutta l’opera di riqualificazione seguirà inoltre i criteri ambientali minimi per assicurare la sostenibilità del recupero, includendo anche il rifacimento completo dell’impianto elettrico e l’adeguamento tecnologico necessario alla nuova destinazione d’uso.

Il cronoprogramma

Il quadro economico vede una quota di 149mila 857 euro destinata direttamente ai lavori, mentre la restante parte copre oneri di sicurezza, Iva e somme a disposizione dell’amministrazione. Con l’approvazione del progetto esecutivo e la conformità urbanistica già acquisita, il Comune potrà ora procedere con le fasi successive per l’affidamento degli interventi.

L’individuazione della ex scuola di Spartà come sede istituzionale ha già ricevuto il parere favorevole del Dipartimento Affari Generali lo scorso marzo, confermando l’idoneità dei locali ad accogliere le attività della VII Circoscrizione.

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