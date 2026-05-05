Volley Trofeo dei Territori, Messina cede il passo in semifinale

Le due formazioni giovanili peloritane conquistano il terzo posto. Il presidente Zurro si complimenta e annuncia l'edizione 2027 a Messina

Si è conclusa la Aequilibrium Cup che si è svolta nel palermitano nella giornata 1 e 2 maggio. Impegnate anche le due rappresentative del territorio messinese in campo maschile e femminile che, dopo aver superato la prima fase del girone, hanno ceduto in semifinale rispettivamente a Catania nel Memorial “Di Pietra” femminile e a Palermo nel Memorial “Picciurro” maschile. Il titolo se l’è aggiudicato in entrambe le categorie il comitato etneo superando i locali palermitani, con Messina che, senza giocare la finale per il terzo e quarto posto come da regolamento, ha chiuso terza in entrambi Memorial per una miglior classifica avulsa dopo il girone.

Zurro: “L’edizione del 2027 a Messina”

Il presidente del comitato territoriale di Messina, Alessandro Zurro, ha preso la parola attraverso la pagina Facebook del comitato: “Sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto dai nostri ragazzi, dalle nostre ragazze e da tutto lo staff tecnico e dalle società. Questo terzo posto rappresenta un traguardo significativo e conferma la crescita del nostro movimento. A tutti loro vanno i miei più sinceri complimenti per l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati in campo. Ho avanzato la candidatura per il prossimo Trofeo dei Territori 2027, che mi è stata concessa. La qualificazione, quindi, proseguirà senza sosta e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tdt 2027 a Messina”.

I premi speciali a Salgado e Garagliano

A margine della premiazione di squadra premiati anche i migliori “sestetti” maschile e femminile. Con presenze anche dei messinesi Alejandra Salgado (Unime) miglior libero e Alessandro Caragliano (Volley ’96) miglior schiacciatore.

Il sestetto femminile:

miglior alzatrice: Aurora Arena – CT Catania;

miglior centrale: Alice Figuccia – CT Palermo;

miglior libero: Alejandra Salgado – CT Messina;

miglior opposto: Ilenia Ira – CT Catania;

miglior schiacciatrice: Alice Arena – CT Palermo;

MVP: Anita Lupo – CT Catania.

Il sestetto maschile:

miglior alzatore: Simone Catania – CT Catania;

miglior centrale: Emanuele Casalvecchio – CT Palermo;

miglior libero: Adriano Matteoli – CT Palermo;

miglior opposto: Giovanni Schilirò – CT Catania;

miglior schiacciatore: Alessandro Garagliano – CT Messina;

MVP: Alessandro Verona – CT Catania.