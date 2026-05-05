 Volley Trofeo dei Territori, Messina cede il passo in semifinale

Volley Trofeo dei Territori, Messina cede il passo in semifinale

Simone Milioti

Volley Trofeo dei Territori, Messina cede il passo in semifinale

Tag:

martedì 05 Maggio 2026 - 10:30

Le due formazioni giovanili peloritane conquistano il terzo posto. Il presidente Zurro si complimenta e annuncia l'edizione 2027 a Messina

Si è conclusa la Aequilibrium Cup che si è svolta nel palermitano nella giornata 1 e 2 maggio. Impegnate anche le due rappresentative del territorio messinese in campo maschile e femminile che, dopo aver superato la prima fase del girone, hanno ceduto in semifinale rispettivamente a Catania nel Memorial “Di Pietra” femminile e a Palermo nel Memorial “Picciurro” maschile. Il titolo se l’è aggiudicato in entrambe le categorie il comitato etneo superando i locali palermitani, con Messina che, senza giocare la finale per il terzo e quarto posto come da regolamento, ha chiuso terza in entrambi Memorial per una miglior classifica avulsa dopo il girone.

Zurro: “L’edizione del 2027 a Messina”

Il presidente del comitato territoriale di Messina, Alessandro Zurro, ha preso la parola attraverso la pagina Facebook del comitato: “Sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto dai nostri ragazzi, dalle nostre ragazze e da tutto lo staff tecnico e dalle società. Questo terzo posto rappresenta un traguardo significativo e conferma la crescita del nostro movimento. A tutti loro vanno i miei più sinceri complimenti per l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati in campo. Ho avanzato la candidatura per il prossimo Trofeo dei Territori 2027, che mi è stata concessa. La qualificazione, quindi, proseguirà senza sosta e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tdt 2027 a Messina”.

I premi speciali a Salgado e Garagliano

A margine della premiazione di squadra premiati anche i migliori “sestetti” maschile e femminile. Con presenze anche dei messinesi Alejandra Salgado (Unime) miglior libero e Alessandro Caragliano (Volley ’96) miglior schiacciatore.

Il sestetto femminile:
miglior alzatrice: Aurora Arena – CT Catania;
miglior centrale: Alice Figuccia – CT Palermo;
miglior libero: Alejandra Salgado – CT Messina;
miglior opposto: Ilenia Ira – CT Catania;
miglior schiacciatrice: Alice Arena – CT Palermo;
MVP: Anita Lupo – CT Catania.

Il sestetto maschile:
miglior alzatore: Simone Catania – CT Catania;
miglior centrale: Emanuele Casalvecchio – CT Palermo;
miglior libero: Adriano Matteoli – CT Palermo;
miglior opposto: Giovanni Schilirò – CT Catania;
miglior schiacciatore: Alessandro Garagliano – CT Messina;
MVP: Alessandro Verona – CT Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Blue Economy. Il mare vale miliardi: cosa frena e cosa può far decollare la Sicilia
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED