 Da Salina a Lipari con motovedetta della Guardia Costiera, salvata 91enne con scompenso cardiaco

Da Salina a Lipari con motovedetta della Guardia Costiera, salvata 91enne con scompenso cardiaco

Redazione

Da Salina a Lipari con motovedetta della Guardia Costiera, salvata 91enne con scompenso cardiaco

venerdì 13 Novembre 2026 - 11:20

La donna doveva essere portata d'urgenza all'ospedale di Lipari ma le condizioni meteo non consentivano neanche l'elisoccorso

Doveva essere trasportata all’ospedale di Lipari ma il maltempo non lo consentiva neanche con elisoccorso. Così per una 91enne di Salina, con scompenso cardiaco, si è attivata la Guardia Costiera, chiamata dal 118.

Una motovedetta, con a bordo personale medico, ha portato la donna in ospedale, affrontando le condizioni del mare avverse.

Le raffiche di vento e il mare agitato che interessavano l’arcipelago eoliano avevano infatti reso impossibile il decollo e l’atterraggio dell’elicottero del servizio sanitario, rendendo necessario l’intervento via mare per non perdere tempo prezioso.

Raggiunto il porto di Santa Marina Salina, l’equipaggio ha imbarcato l’anziana paziente, garantendo l’assistenza continua durante tutta la traversata fino allo sbarco a Lipari, dove la donna è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso.

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