Messina, rimossa nella notte la betoniera caduta nel torrente Annunziata VIDEO

Ora potranno ripartire i lavori di messa in sicurezza. Resta chiuso un tratto del viale Annunziata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La betoniera finita nel torrente Annunziata non c’è più. Il mezzo pesante è stato rimosso nella notte. Le delicate operazioni di recupero si sono concluse prima dell’alba.

Ora i lavori di messa in sicurezza del torrente potranno continuare. Riprenderà la ditta incaricata dal Comune di Messina, in attesa che si concludano le verifiche sulla seconda impresa in graduatoria. Quest’ultima è la Colombrita, la stessa che sta lavorando alla riqualificazione della linea tranviaria e sull’isola pedonale del viale San Martino e si è aggiudicata i lavori di sistemazione delle rampe Giostra Annunziata.

“Considerato che si tratta di una ditta già inserita nella white list per l’antimafia, i tempi per le verifiche si accorceranno rispetto ai 30 giorni previsti per legge”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti. Nel frattempo, come anticipato, i lavori proseguiranno con una ditta incaricata temporaneamente dal Comune. “I lavori non si fermeranno fra una ditta e l’altra”, assicura l’assessore.

Si interverrà, quindi, per la messa in sicurezza del torrente ma anche della strada al momento interdetta. Nel corso delle indagini geognostiche effettuate dal Comune due giorni fa non sono stati riscontrati problemi strutturali ma delle cavità superficiali solo su un tratto del viale Annunziata e non su via Del Fante, che quindi è stata riaperta.

Nel tratto interdetto del viale Annunziata si dovranno fare degli interventi di riempimento delle cavità con materiale idoneo. “Queste cavità si trovano in corrispondenza del marciapiede e non sotto la sede stradale”, specifica l’assessore.

Il direttore dei lavori, in seguito all’esito delle indagini geognostiche, ha mandato l’ordine di servizio per la ripresa dei lavori. La strada, quindi, potrebbe riaprire già nel corso della prossima settimana.

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