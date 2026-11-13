Estate di San Martino ad oltranza con un po’ di variabilità

Il clima rimarrà ancora molto mite nel Messinese, con temperature largamente sopra le medie

METEO MESSINA – Anche in questo fine settimana il tempo sarà dominato da questo tipo di variabilità positiva, con temperature molto elevate per il periodo, e una continua alternanza fra passaggi nuvolosi e spazi soleggiati. Le perturbazioni atlantiche transiteranno a nord della Sicilia, causando piogge abbondanti solo sulle regioni settentrionali e lungo le coste tirreniche. Da noi tempo più asciutto, eccetto qualche isolatissima pioviggine, con massime che, di giorno, rimarranno elevate, oltre la soglia dei +23°C +24°C. Domenica qualche nube bassa, entro la giornata, si vedrà lungo la costa ionica e l’area dello Stretto di Messina, con il ritorno della ventilazione meridionale.

Sabato 14 novembre 2026

Giornata caratterizzata dal passaggio di annuvolamenti a schiarite, con della nuvolosità irregolare fra la costa tirrenica e lo Stretto. Durante la giornata non si possono escludere brevi ed isolate pioviggini su questi settori. Ampie schiarite sull’area ionica. Temperature massime sui +23°C +24°C, minime sui +18°C +17°C. Venti moderati occidentali, tendenti a ruotare da N-NW sullo Stretto. Mari poco mossi. Mosso il Tirreno a largo.

Domenica 15 novembre

Fin dal mattino si alterneranno spazi di sole a velature e nubi stratificate che andranno a farsi più diffuse e spesse. Qualche nube bassa, entro la giornata, si vedrà lungo la costa ionica e l’area dello Stretto di Messina, con il ritorno della ventilazione meridionale. Massime fino a +23°C, minime sui +17°C. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Ci attende un inizio di settimana estremamente variabile, fra momenti soleggiati e nuvole compatte che potranno causare qualche fenomeno sui settori tirrenici. Il clima rimarrà ancora molto mite, con temperature largamente sopra le medie.