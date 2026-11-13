 Estate di San Martino ad oltranza con un po' di variabilità

Estate di San Martino ad oltranza con un po’ di variabilità

Daniele Ingemi

Estate di San Martino ad oltranza con un po’ di variabilità

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venerdì 13 Novembre 2026 - 10:30

Il clima rimarrà ancora molto mite nel Messinese, con temperature largamente sopra le medie

METEO MESSINA – Anche in questo fine settimana il tempo sarà dominato da questo tipo di variabilità positiva, con temperature molto elevate per il periodo, e una continua alternanza fra passaggi nuvolosi e spazi soleggiati. Le perturbazioni atlantiche transiteranno a nord della Sicilia, causando piogge abbondanti solo sulle regioni settentrionali e lungo le coste tirreniche. Da noi tempo più asciutto, eccetto qualche isolatissima pioviggine, con massime che, di giorno, rimarranno elevate, oltre la soglia dei +23°C +24°C. Domenica qualche nube bassa, entro la giornata, si vedrà lungo la costa ionica e l’area dello Stretto di Messina, con il ritorno della ventilazione meridionale.

Sabato 14 novembre 2026

Giornata caratterizzata dal passaggio di annuvolamenti a schiarite, con della nuvolosità irregolare fra la costa tirrenica e lo Stretto. Durante la giornata non si possono escludere brevi ed isolate pioviggini su questi settori. Ampie schiarite sull’area ionica. Temperature massime sui +23°C +24°C, minime sui +18°C +17°C. Venti moderati occidentali, tendenti a ruotare da N-NW sullo Stretto. Mari poco mossi. Mosso il Tirreno a largo.

GFS 030 ITA0 G85

Domenica 15 novembre

Fin dal mattino si alterneranno spazi di sole a velature e nubi stratificate che andranno a farsi più diffuse e spesse. Qualche nube bassa, entro la giornata, si vedrà lungo la costa ionica e l’area dello Stretto di Messina, con il ritorno della ventilazione meridionale. Massime fino a +23°C, minime sui +17°C. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Ci attende un inizio di settimana estremamente variabile, fra momenti soleggiati e nuvole compatte che potranno causare qualche fenomeno sui settori tirrenici. Il clima rimarrà ancora molto mite, con temperature largamente sopra le medie.

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