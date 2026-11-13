Messina più “verde”: previste 818 piantumazioni

Il piano quinquennale presentato dalla giunta e da Messina Servizi: "Una città senza alberi è una non-città"

La giunta Basile e Messina Servizi hanno presentato il nuovo piano di piantumazione per il quinquiennio 2026-2030. Numeri importanti, “spalmati” lungo tutto il territorio e con particolare attenzione nel prossimo futuro alla zona sud, oltre che al centro.

In totale si parla di 818 nuovi impianti, di cui 548 soltanto per la “stagione” 2026/2027. Di questi, 366 interventi riguarderanno il centro, mentre 182 l’area tra Gazzi e Giampilieri. Un servizio già appaltato e che prevede anche 100 fresature: 46 connesse a rimozioni e 54 su ceppaie pregresse.

Nel dettaglio, 100 nuovi impianti e 45 rimozioni riguarderanno il 2027/2028. Poi 90 impianti e 40 rimozioni nel 2028/2029 e 80 impianti e 35 rimozioni nel 2029/2030. Nel presentare il piano, il sindaco Federico Basile ha sottolineato che “non ci sono bacchette magiche” ma anche che “dal 2021 a oggi sono state messe a dimora 2.900 piante. Una città senza verde è una non città. Invito tutti a controllare sempre che le piantumazioni vengano fatte”.

L’assessora Liana Cannata ha dato anche appuntamento alle iniziative del prossimo 21 novembre, in occasione della Giornata internazionale dell’albero che darà anche il via ufficiale al programma. Presenti anche il presidente e il direttore generale di Messina Servizi, Vincenzo Ciraolo e Salvo Puccio. Sul sito dell’azienda è possibile monitorare le attività.