“Da San Michele a via Palermo rifiuti non raccolti da giorni”. Poi Messina Servizi interviene

La nota del consigliere La Fauci: "Messina Servizi chiarisca". In serata l'intervento della società

MESSINA – “È inaccettabile la situazione che si sta verificando in questi giorni nelle zone di San Michele, Ritiro, Scala Ritiro, Badiazza e via Palermo, dove la raccolta dei rifiuti risulta ferma da mercoledì scorso, ultimo giorno in cui è stata effettuata. Un disservizio che, stranamente, coincide con l’assenza dell’operatore solitamente assegnato a queste zone”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina, Giandomenico La Fauci, esponente di Ora Sicilia.

“Messina Servizi dia risposte convincenti”

Continua La Fauci: “Ciò che desta particolare perplessità è come, nonostante sia prevista la sostituzione del personale assente, questi quartieri vengano regolarmente trascurati. L’aspetto più preoccupante di questa vicenda è che un servizio essenziale, regolarmente pagato dai cittadini attraverso la Tari, sembri dipendere dalla presenza o meno di uno specifico operatore. Una condizione paradossale per un’azienda che dovrebbe garantire continuità ed efficienza del servizio in ogni area della città. Diversi cittadini – compreso il sottoscritto – hanno contattato la Messina Servizi per chiedere spiegazioni in merito. E nonostante le rassicurazioni del caso nulla è stato fatto”.

E ancora: “Ritengo doveroso che l’azienda fornisca spiegazioni convincenti ai residenti di queste zone sul perché, pur in presenza di personale sostitutivo, la raccolta dei rifiuti venga sistematicamente ignorata. I cittadini di questi quartieri non possono essere considerati di seconda categoria. È tempo che l’azienda intervenga non solo per ripristinare immediatamente il servizio, ma soprattutto per garantire che simili negligenze non abbiano più a ripetersi”.

L’intervento

Nella serata di ieri Messina Servizi è intervenuta per raccogliere i rifiuti rimasti in strada.