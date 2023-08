Da Taormina al reality show "Chinese Restaurant": due chef su Hunan Tv - Tempostretto

Andrea Fichera e Alessio Nolè hanno preparato piatti della cucina siciliane di fronte a 10 vip dalla Cina

Due taorminesi sono stati protagonisti su Hunan TV, canale nazionale cinese sul quale è andato in scena il reality show “Chinese Restaurant”, giunto alla settima edizione. Nella puntata andata in onda il 18 agosto, Andrea Fichera e Alessio Nolè hanno preparato piatti della cucina siciliane e si sono sfidati in diverse prove culinarie.

I due hanno cucinato a Budapest, davanti a 10 celebrità della Cina, tra cui il rinomato attore Huang Xiaoming, il celebre chef Jack Lin, Mark Chao e Greg Hsu. Ed è stata un’occasione d’oro per mostrare Taormina ai milioni di telespettatori sintonizzati.