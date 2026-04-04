Ferlisi e De Luca “fanno pace”, l’ex comandante si candida con Sud chiama Nord

Nel 2018 tra i due ci furono scintille. Oggi l'allora capo della polizia municipale si candida per il Consiglio comunale a Messina
MESSINA – “Benvenuto nella lista Sud chiama Nord a sostegno di Federico Basile sindaco di Messina a Calogero Ferlisi, già comandante della polizia municipale della città di Messina. Mancano ancora 45 candidati e candidate per definire le 15 liste al Consiglio comunale. Mancano ancora 140 candidati e candidate per definire le 55 liste nelle sette Circoscrizioni. Oggi abbiamo superato quota 800 candidati e candidate al consiglio comunale e alle Circoscrizioni”. Così Cateno De Luca, con tanto di foto con l’ex “nemico” Ferlisi.
Tra i due ci furono scintille nel 2018, con un provvedimento disciplinare del sindaco De Luca nei confronti del comandante e trasferimento in un altro dipartimento. Acqua passata. Intanto il leader di ScN invita i cittadini a candidarsi: “Il mio sogno è arrivare a quota mille candidate e candidati. Ci riusciremo? Aiutateci per favore. Avete tempo fino a martedì 14 aprile”.
Sarà coooooome l’arca di Noèeeeee
Un duo di comici!
Messina e la Sicilia libere e democratiche!!
Un minimo di dignità per favore!
Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più, se sposti un po’ la seggiola, stai comodo anche tu…..
Chissà se dietro si porta anche la quaglia o fa solo il salto!
Meglio non commentare….
Tra i candidati di Basile ( De Luca ) ci saranno pure Caino e Abele, Romolo e Remo e dulcis in fondo Adamo ed Eva, ormai siamo al paradosso totale.
Veramente Vergognoso d’altronde l’importante è togliere voti agli avversari
Della serie Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Neanche i Bronzi di Riace hanno la vostra faccia tosta . Cosa si fa per un voto, e io ti dovrei votare? Nessun pudore da ambo le parti.
Si diffonde l’impressione che la politica sia economicamente più vantaggiosa del lavoro ordinario; l’immagine di politici ben vestiti e agiatamente inseriti alimenta nel cittadino la percezione che la carriera politica rappresenti una scelta più redditizia.
Quanto sarebbe bello parlare con Gesù e avere la possibilità di dirgli di staccare la spina a questo mondo senza più valori, dignità rispetto per gli altri e senza fede!Quello che conta sono soldi e potee purtroppo!
D’ ACCORDISSIMO CON TUTTI I COMMENTATORI CHE MI HANNO PRECEDUTO…..MA IO DICO,DOVE STA L’ AMOR PROPRIO,LA COERENZA,L’ ORGOGLIO NEL PERSEVERARE NEI PROPRI IDEALI????,SONO ESTEREFATTA 😳DA TANTA MANCANZA DI CARATTERE E PERSONALITA’ , POLITICAMENTE PARLANDO ……SONO “INDIGNATA “NEL VEDERE L’ ENNESIMA PERSONA, CADERE NEL CALDERONE ,DOVE CONTINUA A MESCOLARE LA QUALUNQUE ,IL DUO DE LUCA / BASILE ,SENZA ALCUN SENSO ,SE NON QUELLO DI RACCATTARE PIU’ VOTI POSSIBILI PER POTER VINCERE……E PURTROPPO DI QUESTO PASSO ARRIVERA’PURE A QUOTA MILLE ,PERCHE’ STA CANDIDANDO PURE TANTI RAGAZZI CHE TRASCINANO CON SE’,ALTRETTANTI RAGAZZI……SI SA GIA’ CHE VINCERA’ FACILE ,SI SA GIA’ CHE SARA’ UNA PARTITA VINTA, PERCHE’ GIOCATA AD “ARMI IMPARI”E MI SA,CHI SI SA GIA’ CHI MI PASSAU A VALIA DI ANNARI A VUTARI,PICCHI A MESSINA NON C’ E’ NENTI I FARE ,NON CANCIA NENTI,E PI MIA NON C’ E NENTI DI NENTI CU TUTTA STA GENTI😖😤
Potrai anche vincere e stravincere ma alla fine imploderai da solo. Troppe anime diverse che, raggiunto il traguardo dell’elezione, ti volteranno le spalle come hanno fatto Musolino, La Verdera….. Non tutti sono servi del padre padrone.
Una peste bubbonica