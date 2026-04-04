Ferlisi e De Luca “fanno pace”, l’ex comandante si candida con Sud chiama Nord

Nel 2018 tra i due ci furono scintille. Oggi l'allora capo della polizia municipale si candida per il Consiglio comunale a Messina

MESSINA – “Benvenuto nella lista Sud chiama Nord a sostegno di Federico Basile sindaco di Messina a Calogero Ferlisi, già comandante della polizia municipale della città di Messina. Mancano ancora 45 candidati e candidate per definire le 15 liste al Consiglio comunale. Mancano ancora 140 candidati e candidate per definire le 55 liste nelle sette Circoscrizioni. Oggi abbiamo superato quota 800 candidati e candidate al consiglio comunale e alle Circoscrizioni”. Così Cateno De Luca, con tanto di foto con l’ex “nemico” Ferlisi.

Tra i due ci furono scintille nel 2018, con un provvedimento disciplinare del sindaco De Luca nei confronti del comandante e trasferimento in un altro dipartimento. Acqua passata. Intanto il leader di ScN invita i cittadini a candidarsi: “Il mio sogno è arrivare a quota mille candidate e candidati. Ci riusciremo? Aiutateci per favore. Avete tempo fino a martedì 14 aprile”.

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