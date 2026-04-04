 "Pronti a essere i sindaci dei Quartieri", i candidati presidenti con Scurria

“Pronti a essere i sindaci dei Quartieri”, i candidati presidenti con Scurria

Redazione

“Pronti a essere i sindaci dei Quartieri”, i candidati presidenti con Scurria

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sabato 04 Aprile 2026 - 10:57

"Sosteniamo la visione del candidato sindaco del centrodestra a Messina", affermano i sei esponenti politici in corsa per la guida della Municipalità

MESSINA – “La visione del candidato sindaco Marcello Scurria sul decentramento è quanto di meglio si possa immaginare per la valorizzazione dei territori e per dare operatività reale ai Quartieri”. Lo dichiarano i candidati alla presidenza delle Circoscrizioni Alessandro Costa (I), Davide Siracusano (II), Alessandro Cacciotto (III), Nicola Cucinotta (IV), Raffaele Verso (V), Salvatore Scandurra (VI), Francesco Pagano (VII).

“Sosteniamo con convinzione la rivoluzione amministrativa illustrata ieri dal candidato sindaco. Chi vive il territorio sa bene che tutte le soluzioni prospettate potranno determinare una svolta attesa da anni. Dotazione finanziaria, personale dedicato e competenze delegate faranno dei Quartieri punti di Riferimento reali per i cittadini. Noi siamo pronti ad essere i sindaci al servizio dei villaggi che caratterizzano, anche con le loro diversità, la nostra splendida città”.

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3 commenti

  1. Nick 4 Aprile 2026 12:16

    Nemmeno una donna sono riusciti a trovare.

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    Rispondi
  2. Maurizio 4 Aprile 2026 21:16

    Bella “visione” complimenti, ……ma qual è?!?!?

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    Rispondi
  3. Muccalapuni72 5 Aprile 2026 08:02

    Non vi farei amministrare nemmeno un condominio

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    Rispondi

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