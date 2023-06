Da Venezia alla Calabria, Versace a Italia Nostra: "Una narrazione nuova del territorio" - Tempostretto

Il sindaco facente funzioni ha preso parte insieme al Consigliere Quartuccio al convegno promosso da Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “Narrare positivamente e portare fuori dai confini regionali il nostro straordinario patrimonio storico, culturale ed artistico, promuovendo azioni positive ed occasioni di confronto con i contesti più prestigiosi capaci di valorizzare ed arricchire il nostro territorio e le tante energie positive che lo caratterizzano. E’ questa la strada giusta per un territorio che vuole continuare a crescere, utilizzando e valorizzando al meglio le tante esperienze virtuose che contraddistinguono il nostro tessuto sociale con tante realtà associative di straordinario valore, in particolare in ambito culturale”. E’ quanto afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace partecipando, insieme al Consigliere delegato Filippo Quartuccio, al convegno “Da Venezia alla Calabria – Gerace, Reggio e Messina: rotte commerciali e cultura artistica” promosso da Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria.

Supporto agli eventi

“Un ringraziamento sentito ad Italia Nostra – ha aggiunto Versace – che, attraverso iniziative come questa, ci consente proporre l’obiettivo di una narrazione nuova e differente delle tante ricchezze presenti sul nostro territorio. Come istituzioni dobbiamo supportare ed incoraggiare eventi del genere con sinergie fattive con associazioni e soggetti con cui condividiamo percorsi comuni sulla valorizzazione dei Beni Artistici, Paesaggistici e Culturali in genere”.