Dai “nuovi” vestiti per la Vara ai fuochi d’artificio per i Giganti: le novità dell’Agosto Messinese

Giochi pirotecnici per l'arrivo di Mata e Grifone a Zanca il 14 agosto (non succedeva dal 2007). Ci sarà anche la Santa Messa del Giubileo per i tiratori

MESSINA – Dai “nuovi” vestiti per la Vara ai fuochi d’artificio per l’arrivo dei Giganti, a distanza di 18 anni dall’ultima volta. Sarà un Agosto Messinese più ricco del solito, quello ormai alle porte. A raccontare quali saranno le novità sono stati l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e il presidente Francesco Forami del comitato Vara, intervenuti in quinta commissione consiliare (presieduta da Raimondo Mortelliti).

I vestiti degli angeli con “colori più delicati”

Caruso ha parlato del rifacimento degli abiti della Vara, sui quali si sta lavorando in queste settimane: “Sono stati fatti studi per dare una rappresentazione alle 9 gerarchie angeliche. Ci saranno colori più delicati. Inoltre è stato predisposto il raddrizzamento della Madonna, com’era in antichità. Il ministero della Cultura ha concesso il patrocinio alla Vara e per noi è un modo con cui rimarcare che la nostra è la madre di tutte le Vare. La nostra festa si tramanda da centinaia di anni”.

I fuochi d’artificio per i Giganti

Giorno 1 agosto sarà trasferito il Cippo della Vara in piazza Castronovo. Ma c’è una novità che riguarda il Giubileo dei tiratori. Forami ha spiegato: “Giorno 11 alle 18.30 ci sarà una messa per i tiratori e dalla chiesa delle barrette ci sarà l’uscita dei ceri. Da lì si andrà in cattedrale per la Santa Messa del Giubileo e la benedizione. L’altra novità è quella dei vestiti di cui ha parlato l’assessore Caruso. Il 14 sera, inoltre, ci saranno fuochi d’artificio sul terrazzo di Palazzo Zanca all’arrivo dei Giganti, non si faceva dal 2007”.

Sasà Salvaggio a Camaro

Tra gli altri eventi dell’agosto messinese, Caruso ha citato lo spettacolo di cabaret sotto ai giganti a Camaro in piazza Fazio. “Ci sarà Sasà Salvaggio”, ha raccontato. Poi musica e spettacoli dall’ 8 al 13 in piazza Unione Europea, lo sbarco del Don Giovanni D’Austria il 9 agosto. Ci sarà anche un villaggio storico ambientato nel Rinascimento. Caruso ha proseguito: “Anche quest’anno la Msc resterà di più per assistere a questi eventi. Lo farà anche per le rievocazioni storiche. Inoltre abbiamo scoperto che agenzie a Catania stanno promuovendo sempre più queste manifestazioni e Messina, ormai sempre più apprezzata”.

Il caso del mercato in via di risoluzione

Durante la commissione, anche un passaggio sul tradizionale mercato in occasione delle feste collegate alla Vara. Su domanda del consigliere Giuseppe Villari, Caruso ha spiegato che nel pomeriggio di ieri dovrebbe essere stata trovata la soluzione durante l’incontro tra i mercatali e l’assessore Finocchiaro.