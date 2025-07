Vara 2025, “serve un’area alternativa per il mercato”. Finocchiaro: “Soluzione in vista”

Gli operatori: "A causa dei lavori a Giostra rischiamo la sospensione". L'assessore: "Domani una riunione. C'è un confronto costante"

MESSINA – Un appello “contro la sospensione del tradizionale mercato durante la Vara” a causa dei lavori per il parcheggio Giostra Sant’Orsola. E “una richiesta all’amministrazione comunale di attenzione e tutela per una tradizione cittadina”. Da parte sua, l’assessore con delega ai mercati Massimo Finocchiaro si dice “stranito per questo documento degli operatori. Altro che disinteresse. Siamo al lavoro, in un confronto costante con i rappresentanti dei mercatali, per trovare una soluzione insieme. Mi hanno fatto una proposta e nella riunione di domani, a Palazzo Zanca, ne studieremo i dettagli. E, con i miei colleghi della Giunta, dovrò verificarne la fattibilità”.

La lettera per la Vara 2025

Ecco la lettera: “Noi operatori e cittadini coinvolti nella tradizione storica del mercato, che si svolge da oltre 60 anni durante la Festa della Vara del 15 agosto a Messina, intendiamo esprimere il nostro profondo rammarico e la nostra indignazione per l’assenza di considerazione da parte dell’amministrazione comunale. Quest’anno, a causa dei lavori in corso per la realizzazione di parcheggi nell’area storicamente destinata al mercato, ci è stato di fatto impedito di esercitare la nostra attività. La cosa ancora più grave è che, a fronte di questo impedimento, l’amministrazione non si è minimamente adoperata per individuare e assegnarci un’area alternativa, idonea e dignitosa, che ci permettesse di continuare a lavorare e allo stesso tempo mantenere viva una tradizione che è parte integrante dell’identità messinese”.

“L’amministrazione comunale si attivi con urgenza”. Finocchiaro: “Un dialogo continuo con i rappresentanti dei mercatali”

Continua il documento: “La Vara rappresenta non solo un evento religioso e culturale di immenso valore, ma anche un momento di aggregazione e di storia popolare. Privare la città del tradizionale mercato significa cancellare con leggerezza un pezzo di memoria collettiva e colpire duramente lavoratori che ogni anno contribuiscono, con impegno e sacrificio, a rendere vivo quel giorno così sentito. Chiediamo che l’amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità, si attivi con urgenza per trovare una soluzione adeguata e dimostri di avere a cuore non solo le infrastrutture, ma anche le persone, le tradizioni e il tessuto economico e sociale della città”.

Per l’assessore Finocchiaro, invece, “è assurdo parlare di disinteresse da parte dell’amministrazione comunale, dato il continuo dialogo”.