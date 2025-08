Dal caso De Luca al pasticcio Fratelli d’Italia, politici e magistrati al centro della scena

Se il leader ottiene un risarcimento, Galvagno e Amata sono investiti da una crisi che prescinde dall'aspetto giudiziario. La separazione delle carriere sullo sfondo nazionale

di Marco Olivieri

MESSINA – Dacci oggi il nostro caso giudiziario e pasticcio politico. In questi mesi la scena nazionale e siciliana è dominata da questioni che investono il rapporto fra magistratura e politica. In primis, il tema, con rilevanza costituzionale, legato alla separazione delle carriere. Mentre le carceri vivono un drammatico sovraffollamento, il centrodestra e il ministro Nordio si concentrano su quest’aspetto, escogitano palliativi rispetto all’entità del problema e confermano l’idea di un peccato originale nello schieramento. A torto o ragione, infatti, la proposta di riforma è associata all’antica ostilità berlusconiana alla “dittatura dei giudici comunisti” o, meglio, non graditi. E, ancora prima, al fastidio di craxiana memoria verso alcuni magistrati, con rischi per l’indipendenza del potere giudiziario. E Forza Italia si confema attenta a un garantismo “selettivo”, nei confronti delle classi dirigenti, e non dei tanti emarginati dietro le sbarre.

Nel frattempo, Cateno De Luca ha incassato una vittoria giudiziaria. La Corte d’Appello di Messina ha accolto il ricorso dei legali, gli avvocati Tommaso Micalizzi e Carlo Taormina, e liquidato a De Luca oltre 15 mila euro, riconoscendogli il danno da risarcire in sede civile. Stessa decisione per il presidente della Fenapi Carmelo Satta. La Corte ha affermato che “non si riscontrano atteggiamenti dolosi o colposi addebitabili all’istante, sotto alcun profilo di sorta. Le accuse mosse nei confronti di De Luca sono risultate infondate”. Il tutto “con un surplus di effetto lesivo collegato a un danno all’immagine e al moto di discredito sociale che ha inciso sulla sua attività politica, istituzionale e imprenditoriale”.

E ancora: “La compiuta e precisa analisi strutturale dei fatti effettuata da questa Corte in sede di duplice pronunciamento di Appello (…) rende prospettabile una totale mancanza di afflato criminale in capo a De Luca, soggetto attinto da sospetti solo per via della sua capacità e intraprendenza nel settore “paraimprenditoriale” di riferimento e impegnato in rilevanti attività politiche, indicato come capo di un’associazione ex art. 416 c.p. senza esservi finale riscontro oggettivo di tale associazione”.

Fratelli, Amata, Galvagno e il principio della responsabilità politica

Questo conferma che, nel valutare gli aspetti giudiziari, bisogna sempre procedere con prudenza e garantismo (quello autentico). Al contrario, bisogna essere inflessibili nella valutazione della responsabilità politica. Nel caso delle indagini che hanno investito il presidente dell’Ars Giovanni Galvagno e l’assessora regionale Elvira Amata, occorre evidenziare che chi governa deve attenersi a regole e criteri equi fuori da ogni sospetto di discrezionalità. Ed è indubbio che in questi anni ci sia stato un pasticcio politico targato Fratelli d’Italia. Tra caso Cannes e vicende recenti, ci sono troppi passi falsi anche solo sul piano dell’immagine.

il presidente Galvagno ha fornito agli investigatori la sua versione sulla ipotesi di aver assegnato fondi regionali per circa 300mila euro in cambio di incarichi a due suoi collaboratori. L’esponente politico di Fratelli d’Italia ha respinto le accuse. Anche per l’assessora al Turismo Amata, l’inchiesta riguarda l’assegnazione di alcuni fondi da parte dell’Ars, con tanto di avviso di conclusione delle indagini. Il punto non è l’innocenza ma una gestione politica a livello regionale che ha mostrato parecchie falle.

Lo ribadiamo: da Tangentopoli in poi la politica ha sempre di più perso di credibilità. E non saranno i magistrati a risolvere il problema. Occorre che le classi dirigenti si tengano al riparo, nei comportamenti quotidiani, da qualsiasi ombra nel segno della discrezionalità. Allo stesso modo, è necessario porre fine alle cosiddette mance. All’uso dei fondi pubblici, all’Assemblea regionale, a discrezione del deputato di turno. Non bastano le dichiarazioni di principio. Servono i fatti.

