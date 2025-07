Dal cineforum a musica, “arti e pensiero”: il Monte di Pietà riscoperto con gli eventi

Nel calendario di iniziative presentate dalla Fondazione Messina per la Cultura c'è grande spazio al sito di via XXIV Maggio: gli appuntamenti

MESSINA – Il Monte di Pietà è forse il più centrale tra gli scenari che ospiteranno gli eventi messi in calendario dalla Fondazione Messina per la Cultura e presentato l’1 luglio (il programma completo disponibile al link). Per anni si è parlato del recupero di un sito culturale importante, in via XXIV Maggio e quindi in pieno centro, da sfruttare per iniziative e da aprire a turisti e, soprattutto, messinesi. Quella delle iniziative che partiranno già dal primo luglio è un’occasione d’oro per rivalorizzarlo, mettendolo al centro della vita culturale messinese.

I concerti al Monte di Pietà

Ma cosa ci sarà? Di tutto: concerti, arte e “pensiero”, cineforum e convegni. Partendo dalla musica, il debutto spetta all’El Gauche Tognola Tango Trio con lo spettacolo Mediterrango, alle 21 del primo luglio (organizzato dalla Filarmonica Laudamo). Si proseguirà il 5 con “Tra due mondi” di Sissy Castrogiovanni, a cura di Sicilia Jazz Festival Brass Group. Il 6 Oriente Siculo porterà in scena “Frammenti di cultura mediterranea”, a cura della Filarmonica Vincenzo Bellini. Il 10 toccherà al Quartetto Biedermeier con il Flauto Magico.

Poi breve pausa con la musica fino al 27 luglio, con il coro Note Colorate diretto dal M° Giovanni Mundo e lo spettacolo “Donna, Bellezza Dono”, curato dall’Accademia Filarmonica. L’8 agosto LudusOrionis Ensamble si esibirà con “Retablo Siciliano”. Il 12 agosto Rita Botto e Mario Venuti daranno vita al “Franco Battiato tribute: la ‘Cura’ dell’eterno’, a cura del Coro Lirico Siciliano e dell’associazione D’Arteventi. I concerti torneranno a settembre: il 6 con il Duo Paganini e “La musica salottiera”, il 12 con “Candelive” organizzato da Taomai management e il 13 con lo spettacolo Horcynus Orca, in occasione del 50esimo anniversario della pubblicazione dell’omonimo romanzo scritto da Stefano D’Arrigo, con l’Ensemble dell’orchestra da camera di Messina a esibirsi sulle musiche di Marco Zàppia.

Arte e Pensiero: da Solfrizzi a Cottarelli e De Magistris

Spazio, però, anche ad “Arti e Pensiero”. Si tratta di una serie di appuntamenti in collaborazione con l’Università di Messina, a cura di associazione Frosinone Teatro – Officine Bon Voyage. Si tratta di una serie di convegni, conferenze e spettacoli, con protagonisti attori, filosofi e personaggi vari. Il 15 luglio ci sarà Marcello Veneziani con “L’Amore, ponte verso l’eredità e l’avvenire”, il 17 il professor Sebastiano Gangemi parlerà di intelligenza artificiale, il 20 luglio l’attore Francesco Montanari con “Cristo di periferia” di Davide Sacco, il 22 luglio i professori Antonio Ruggeri e Alessandro Morelli con la conferenza “La Costituzione come ponte. Tra culture, diritti e saperi”.

E ancora Giordano Bruno Guerri, Antonio Gargiulo e Fabrizio Vona il 23 luglio con “Follia? Vita di Vincent Van Gogh”. Il 30 luglio spazio a Emilio Solfrizzi con la conferenza-spettacolo “Facce da Palco”. Il 3 agosto toccherà a Saverio La Ruina con il monologo “Dissonorata, un delitto d’onore in Calabria”, mentre il 7 Gaspare Balsamo e Maria Rita Chierchia si esibiranno ne “La ballata dei rinnegati” di Dario Tomasello. Il 31 agosto andrà in scena “Archimede, la solitudine di un genio” di Costanza Quattro, con la regia di Alessio Pizzeche e le musiche di Mario Incudine eseguite da Antonio Vasta. A concludere il percorso saranno “Senza giri di parole” di Carlo Cottarelli il 2 settembre e Luigi de Magistris con Andrea De Goyzueta e Serena Pisa il 4 settembre con “Noi e la Costituzione”.

Il cineforum, i 50 anni di Telefono Amico e “Scriptopia”

Spazio anche al cinema con il Cineforum organizzato tra luglio e agosto dalla Multisala Apollo. il 14 luglio, invece, con un convegno e una mostra pittorica saranno celebrati ascolto e parità con l’evento “50 anni di Telefono Amico Messina – Ponti di ascolto, strade di parità”. Infine tra il 2 e il 5 ottobre il Monte di Pietà sarà teatro del Festival di scrittura cinematografica di Messina. Si chiama “Scriptopia” e si tratta di un evento dedicato all’arte della scrittura per il grande schermo. Ci saranno workshop, lectio magistralis e incontri con gli autori.