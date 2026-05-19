“Sostegno ai Comuni Bandiera Blu e ai borghi storici del Messinese”

La proposta del consigliere metropolitano Domenico Santisi: "Valorizzare questi comuni significa investire nel turismo sostenibile"

MESSINA – Il Consigliere della Città Metropolitana di Messina Domenico Santisi ha presentato una proposta di intervento economico a sostegno dei Comuni del territorio insigniti della Bandiera Blu 2026 e dei borghi storici inseriti nel circuito nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”.

L’iniziativa nasce dopo il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni della provincia che si sono distinti per qualità ambientale, servizi e sostenibilità turistica.

La proposta prevede uno stanziamento di €500.000 destinato ai dieci Comuni Bandiera Blu 2026, con criteri improntati a un principio di equità e proporzionalità, tenendo conto sia della necessità di garantire un sostegno uniforme ai territori premiati sia della consistenza demografica dei singoli Comuni.

I Comuni della provincia di Messina insigniti della Bandiera Blu 2026 sono Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Lipari, Messina, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa. Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai sette Comuni della Riviera Jonica e al Comune di

Lipari, duramente colpiti dagli effetti del ciclone “Harry”.

“È necessario premiare le comunità maggiormente colpite – aggiunge Santisi – sostenendo, nel comune interesse della Città Metropolitana, le amministrazioni locali nel percorso di ripristino e rilancio turistico in vista della stagione estiva”.

Fondi ai borghi più belli d’Italia

La richiesta prevede inoltre uno stanziamento di €100.000 a favore dei Comuni inseriti nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, con l’obiettivo di sostenere concretamente le realtà territoriali più virtuose e promuovere lo sviluppo anche delle aree interne. I Comuni della provincia di Messina inseriti nel circuito sono Castelmola, Castroreale, Forza d’Agrò, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, San Marco d’Alunzio e Savoca.

“La nostra provincia – conclude Santisi – non offre soltanto splendide località marine, ma custodisce anche un patrimonio straordinario di borghi e centri storici diffusi sul territorio che rappresentano l’identità più autentica del Messinese. Valorizzare questi Comuni significa investire nel turismo sostenibile, nella cultura e nelle tradizioni, rafforzando l’attrattività complessiva dell’intero sistema territoriale”.